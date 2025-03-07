台中擔仔麵旗艦店養蚊5年　硬底子地主損失7000萬收入不降租

▲位於台中捷運文心中清站周邊的「台中擔仔麵旗艦店」婚宴會館於2020年7月底退場至今，地主約損失7000萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中捷運文心中清站周邊的「台中擔仔麵旗艦店」婚宴會館於2020年7月底退場，包含停車場758坪、婚宴會館786坪，共計面積1500坪的大型租賃案，5年前就開出每月130萬元租金，至今已待租近5年時間，地主損失約7500萬元受益。

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2020年，因受到疫情重創，1986年創立的「台中擔仔麵旗艦店」業者與地主溝通，希望將租金從125萬元、降低至90萬元未果，最終無奈撤出。然而房東後續招租，竟加價5萬元、以130萬元重新尋找租客。

5年時間過去，該刊登物件仍懸掛網上，以最初125萬元月租來換算，原本可以年收1500萬元的金雞母，成為養蚊館後，粗估地主損失金額超過7000萬元，經查，該地主為家族，共計3人持有。

▲1986年創立的「台中擔仔麵旗艦店」業者與地主溝通，希望將租金從125萬元、降低至90萬元未果，最終無奈撤出。（圖／記者陳筱惠翻攝）

據經手房仲表示：「地主家族本身低調，但資產雄厚，也有不少想尋求分租的租客，但地主不願被切割，希望承租方能以會館為主搭配停車場一併出租，這些年也接觸不少大型業者詢問，但地主仍有期望值，因此目前該物件仍招租中。」

21世紀不動產資深經理沈政興則表示：「5年前受到疫情影響，其中『群聚』的婚宴市場當時被視為洪水猛獸，餐飲遭到重創，台中也不僅該店歇業，還有南屯區展華婚宴會館等，若以130萬元的月租金來看，換算1500坪土地，每坪租金落在800元左右，5年前貴，但現在不算真的貴。」

▲位於七期南側、向上路二段上的「展華花園會館」2024前出售房地後，圍籬已架起，有望於今年推案。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣是受疫情重創的婚宴會館，位於七期南側、向上路二段上的「展華花園會館」總土地面積約1659坪，在2021年受疫情衝擊暫時歇業，再找盟友重返婚宴市場，豈料僅續命短短1年半，便因營運考量永久歇業。

最終2024年該地地主點頭求售，最終由國聚建設以總價約34億元接手，開發商也預計在2025年推出2~4房產品，因地點區段位於七期南側，加上周邊機能豐富，市場預估開價也將登上8字頭。

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