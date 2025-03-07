預算抓1000萬！想在桃園買房「要選哪區」　網友給建議

▲原PO預算抓800萬至1000萬。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她想要在桃園買房，預算抓在800萬至1000萬元左右，不知道大家覺得哪個區域比較有機會呢？貼文曝光後，吸引網友討論，對此，信義房屋專家建議，其實可以透過實價登錄地圖來比較一番。

女網友在Dcard上，以「桃園買房自住推薦」為標題發文，提到她想在桃園買房，預算抓800萬至1000萬元，如果想要買2或3房自住的話，是不是只有中壢、楊梅、觀音、新屋會比較有機會呢？這四個區域又是哪裡機會最大？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「觀音和新屋有機會，但生活機能可能就沒有很好」、「內壢可以考慮！享有中壢跟桃園的生活，內壢自己生活機能也很棒」、「龍潭1000萬有機會買2～3房，石門重劃區2～3房，市區2房」、「推薦買新屋吧，現在一坪大概20多萬，1000萬有機會買到三房+車位」。

還有網友表示，「中壢不可能，楊梅現在也30多萬，觀音也邁入30萬，只剩下新屋20多萬甜甜價」、「中壢很難了，往北或往南看吧」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，如果是這四區的話，其實可以透過實價登錄地圖來比較一下。此外，如果這四區的房子都符合預算，曾敬德認為，雖然中壢的房價還是高一些，但仍可以優先選擇此區。