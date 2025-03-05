大里地王！　亞昕每坪194萬買「故鄉KTV」創價

記者陳筱惠／台中報導

台中市大里區、二期重劃區的「故鄉KTV」是在地人相當喜愛的庭園式KTV，不過亞昕集團，以迅雷不及掩耳之勢，每坪土地價格高達194萬元購入，創下大里區最高地王價。信義房屋專家認為，未來該基地條件將成區域指標建案。

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▲亞昕集團發布重大訊息，以總價11.39億元、換算每坪土地價格高達194萬元收購585坪、「故鄉KTV」房地（圖／記者陳筱惠攝）

台中市大里區、二期重劃區的「故鄉KTV」位於大明路、爽文路角地，是在地人相當喜歡的庭園式KTV，過去多有傳出地主要出售土地，但隨著近期房市景氣走弱，這件事逐漸消失在檯面。

亞昕集團發布重大訊息，以總價11.39億元、換算每坪土地價格高達194萬元收購585坪，震驚台中房產業界，經查，該區段為大里大仁段土地，過去最高單價為99萬元，等於此次亞昕集團出手便是加價近2倍價格，也創下大里區土地新猷。

對此，知情人士表示：「該地為大里二期少數的商業區土地，加上還有危老價值，地價創高無可厚非，但面對如此高的地價，該集團猶豫時間也相當長，但看準其為大里住宅區的蛋黃區，距離興大康橋步行可達，也有收租效應。」

▲亞昕集團重壓台中第一次離開舊台中市獵地。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋湖濱公園店謝凱勛則分析：「大里二期其實已經吸引不少開發商佈局，比較知名的包含登陽建設，開發商陸續推案下，根據此次創價的故鄉KTV來說，旁邊都是有機會再整合，效益有望提升，未來推案時間點錯開的話價格上去不會有問題。」

▲該地址位於爽文路、大明路口，其實是很便利的位置，離南區直線距離步行可達，往北就是中興大學。（圖／資料照）

「尤其該地址位於爽文路、大明路口，其實是很便利的位置，離南區直線距離步行可達，往北就是中興大學、往西又是生活機能區，區域商業地不多，目前最高樓為26層的親家恆美，該基地條件規劃高蓋起來會滿壯觀。」謝凱勛說。

據了解，重壓台中的亞昕集團第一次離開舊台中市，持續看好台中，今年光是南屯站、洲際段、榮德段、水湳文商、西區，五大案一起推出，市場推估超過4百億元總銷。

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