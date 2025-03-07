隱形富豪置產+外圍買盤湧入　員林房市需求穩定

▲彰化員林184重劃區房市指名度高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

一講到彰化員林，一定會想到「全台隱形富豪最多區域」。在地房仲表示，南彰化一帶有許多老字號企業，多年下來奠定雄厚基礎與實力，由於大多為傳產業，資金配置也傾向購置房地產，並首選員林。此外，員林外圍地區想搬到員林的首購、換屋需求強，使員林房市表現長期穩定。

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彰化縣人口數多，是台灣人口第一大縣，其中員林市更是相當具有指標性的區域，被封為「全台隱形富豪最多的地區」，該區域包過輪胎、自行車、織襪、花卉苗木、葡萄等產業，都坐擁全台甚至全球的領先地位。

東森房屋員林加盟店協理吳亦程表示：「員林作為南彰化最大市區，許多銀行都在此設點，區域周邊有許多老字號傳統產業，多年下來奠定雄厚基礎與實力，底子扎實，口袋夠深，確實有不少有錢人，由於他們大多是傳產背景，在資金配置上除了最保守地存在銀行，也偏好購置房地產。」

吳亦程說：「彰化員林一帶的有錢人，購置房地產毫不手軟，除了一定會買在自己家鄉指名度最高、有較多新案推出的員林184重劃區外，置產買盤還擴及到台中地區，資產實力有目共睹。」

吳亦程觀察：「員林市買盤有高達8成比例為在地客，除了資產客置產，還有想從周邊外圍地區搬進員林的首購、換屋族，包括埔心、田中、田尾等區等等，房市需求面堅實，也是得員林房價表現長期穩定。」

▲員林舊市區生活機能便利，但開發飽和，新大樓供給稀缺。（圖／東森房屋提供）

吳亦程介紹，員林市範圍不大，房市主要分成2大區塊，首先是市中心地段的舊市區，該區具有車站、市場、學區等多樣機能，頗為便利，但相對地由於開發飽和，新建案稀少，區內最常見的屋齡25~30年中古大樓每坪成交單價抓在18~20萬元，3房帶車位總價價700~800萬元。

第二是環繞員林市區一圈的184重劃區，以約8.8公里長的員林大道為主幹道，該區也是彰化縣規模最大的重劃區，目前已開發約10年，空地只剩下5成左右，目前區域預售案成交單價落在35~40萬元，部分條件更好的個案上看4字頭，而10年內中古屋單價行情30萬元左右，2房帶車位總價可壓在千萬元內。

吳亦程指出，目前員林184重劃區重劃區房屋單價，比起員林舊市區仍便宜3萬元左右，即便當前受到919打炒房衝擊，買氣較為停頓，但中長線來看仍有續漲空間，持續看好。

▲吳亦程持續看好彰化員林房市發展。（圖／東森房屋提供）

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