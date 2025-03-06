全台最大捷運聯開助攻　央北價值再升級

圖、文／江陵天喆提供

新店央北重劃區，隨著建設陸續到位，是近年備受推崇的住宅區。2024年底，緊鄰央北的環狀線十四張站暨南機廠「M.Ark新北捷鑽」捷運聯合開發案，正式公告徵求投資人。宣示全台規模最大捷運聯合開發案，已蓄勢待發，即將全面啟動。

「M.Ark新北捷鑽」基地面積超過4萬坪，計劃興建總樓地板面積約25萬坪建築量體。包括5棟商業大樓，將提供大型購物商場、企業總部進駐，以及12棟捷運共構住宅，預計投資金額達750億元。並引入1.1萬人口，創造超過1.2萬個工作機會，注入就業動能與適度商業氣息，勢必讓央北發展再攀高峰。

機能有感進化 導入大型購物商場

央北擁有寧靜優質居住環境，但周邊大型商業設施相對有限，多仰賴七張裕隆城、小碧潭IKEA、京站百貨商場，或北市商圈來滿足消費需求。未來十四張站「M.Ark新北捷鑽」，將導入大型購物商場補足這一機能，提供餐飲、娛樂、零售等多樣消費選擇。讓央北居民既能維持原有居住氛圍，且只要透過步行，就能享受到豐富的都會生活。

雙捷樞紐加持 串連雙北繁華核心

比鄰央北重劃區的環狀線十四張站，本身就是環狀線、安坑輕軌交匯的雙捷運站。一端可銜接大坪林站松山新店線，未來延續南環線連結文湖線。另一端則能相接景安站中和新蘆線、中和站萬大中和線，一線直達板橋站轉乘高鐵與板南線。行車搭配環快與國道三號，交通網絡趨向高度完整，大幅提升工作與生活便利性，使央北成為令人嚮往的宜居之地。

鄰公園 近捷運 「江陵天喆」換屋首選

新店知名品牌建商江陵建設，深耕在地超過30年，在央北慧眼獨具精心擘劃，構築公園第一排鉅作「江陵天喆」。樓下就是6000坪十四張歷史公園，綠境拉開視野棟距，敞開無盡眼界，遠眺山稜起伏，擁有難以取代景觀條件。

同時，未來能直接輕鬆散步捷運十四張站，享受大型購物商場帶來的樂趣。依據開發規劃，有連通河濱公園的人行空間和自行車道，形塑融合捷運、水岸、公園、商場、住宅的複合式生活圈。

有全台規模最大捷運聯合開發案的帶動，央北可望躍升為雙北極具號召力的高級住宅區。「江陵天喆」具備公園首席優勢，近鄰十四張捷運站，再加上新日鐵制震0.41G耐震設計，讓理想居住生活可以傳承。合宜40-60坪換屋規格，吸引醫師族群、高科技與金融主管自住，或提前為下一代置產佈局。「江陵天喆」央北鋼骨地標即將落成，匯聚各領域名家悉心臻藏。

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