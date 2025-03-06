好市多起家厝新址才開工　地主跟進！隔壁蓋4千坪商場

▲好市多南高雄店因租約到期，新店搬到亞灣80期重劃區，2月12日已動土。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

好市多南高雄店因租約到期，新店搬到亞灣80期重劃區，2月12日已動土，打造全台最大海景首排賣場。該區地主東南米樂興建的「東南米樂PLAZA」，也在6日動土，規劃12棟2層樓的街邊店面，共計24間品牌商店，預計2026年中完工，不少在地人都相當期待。

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東南水泥積極活化亞灣區1.6萬坪土地資產，與旺米樂國際合資成立東南米樂國際共同開發，該基地分為A、B2區，位於高雄軟體園區南側的成功路、中華路。好市多「起家厝」高雄店因租約到期，新店將搬到A區，打造海景首排的全台最大賣場，2月12日已動土，新賣場為地上4層樓，坪數達1萬3000多坪。

▲「東南米樂PLAZA」，將興建12棟2層樓的街邊店面，共計24間品牌商店，6日動土。（圖／記者張雅雲攝）

B區東南米樂國際則打造為「東南米樂PLAZA」，將興建12棟2層樓的街邊店面，共計24間品牌商店，6日動土，預計2026年中完工，賣場總建坪約4000多坪，目前積極招商中，預計將引進知名大型連鎖品牌服飾業、中北部特色餐飲，包括人氣品牌燒肉、火鍋等。

據了解，由於2大賣場動土時間接近，雖有討論同時開幕可能性，但並未明確定案，不少在地人都相當期待未來2大賣場開幕帶來的商業熱潮與便利性。

東南米樂國際董事長陳冠華表示，亞灣區是政府重點發展區域，擁有產業資源與國際潛力，在5G AIoT創新園區與特貿三都更開發案加持下，區域發展動能強勁，東南米樂PLAZA與好市多的進駐，將共同推動亞灣區成為國際級商業核心。

項目 A區 B區 商場主題 COSTCO 好市多全台最大店 東南米樂 PLAZA 坪數 13775 坪 4225 坪 停車位 1010 格 166 格 樓層 4 層 2 層 投資金額 37 億台幣 10 億台幣

▲東南米樂開發案小檔案。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，亞灣還有許多投資案進行中，除特貿三開發案打造不少住宅、商場、辦公場域等，同時附近有不少星級酒店陸續進駐，而輝達、鴻海攜手建置先進算力中心，AMD以及股王信驊科技都選在亞灣設立研發中心，帶動區域房市詢問度大增。

該區推案以豪宅為主，例如「國城定潮」、「大船入港」、「遠雄THE ONE」等豪宅案，單價已有明顯提升，成交價基本都有5字頭，區域最高價已達65萬元。區域主力的中古大樓，屋齡10~20年，單價落在40萬元上下，只要價格合理，一有釋出都被快速秒殺。



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