房東悄開價「整棟11億賣」　高雄商旅業者曝：還不知情

記者張雅雲／高雄報導

228連假高雄觀光活動多，吸引不少民眾到高雄旅遊，旅宿住房率甚至衝破8成，高雄在地知名旅宿集團「御宿商旅」明華館屋主開出11億元出售，御宿透露，尚不知情。而賣家為自然人，具資產管理公司背景，專家表示，商旅市場回溫，具租金效益，賣家趁機出售。

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▲高雄在地知名旅宿集團「御宿商旅」，明華館房東開出11億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

御宿旅館集團2003年成立，是高雄知名的連鎖旅館品牌，根據官網顯示，旗下「御宿商旅」在高雄共有7家、Motel則分布在南台灣如台南、高雄、屏東等地，共有12家，19家分店遍地開花。

住過的在地人透露，該商旅特色在於地段便利、價格CP值高，特別適合追求經濟實惠又不失舒適的旅客，不料明華館近期採整棟出售。

▲該區介於農16、巨蛋之間，附近就是農16森林公園、巨蛋購物廣場，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

Google Maps顯示，明華館2014年就已開幕，至今營業11年，而《591房屋交易網》銷售資料透露，明華館位於鼓山區明華路，為地上12樓大樓，建坪2333坪，屋齡16年，開價11億元，換算單價為47.13萬元。賣家為自然人具資產管理公司背景。

記者致電御宿旅館集團總裁劉坤福詢問後續規劃，他透露，目前未收到房東通知，尚不清楚該出售訊息，租期則未透露。

在地仲介透露，基地共228.38坪，為商4用地，若不計地上物，換算單坪地價為461萬元，不過加上地上建物價值，單價雖符合行情，但因無法危老改建，偏向有行無市。若以租金預估，整棟租金約80~100萬元，投報率約1%。

▲去年郡都集團在巨蛋商圈一口氣打包3家店面，換算地價單坪206萬元。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長邱瀞葵表示，該區介於農16、巨蛋之間，附近就是農16森林公園、巨蛋購物廣場，生活機能相當發達，目前土地行情約落在單坪180~200萬元，去年郡都集團在該區一口氣打包3家店面，換算單價206萬元，直接撐高該區地價天花板價格。

若以整棟大樓價格來看是不貴，加上近期高雄商旅市場回溫，228連假旅宿業訂房率也超過8成，吸引買家趁勢出售，可吸引有興趣接手資產型物件的買家。

御宿商旅明華館小檔案 位置 鼓山區明華路 開幕時間 2014年 坪數 地坪228.38坪、建坪2333坪 屋齡 16年 樓高 地上12樓、地下2樓 賣家 自然人 開價 11億元 資料來源 《591房屋交易網》

▲御宿商旅明華館小檔案。（ETtoday製表）

不過畢竟是高總價物件，邱瀞葵說：「租給商旅業使用後，使用性質被限制，如果要改做辦公大樓或住家，那內部裝潢勢必重新耗費巨資整修，適合同業接手，對有意入手的買家來說，後續整修成本也是考慮重點。」

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