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沙鹿中山路新案匯聚三不敗　登「陸海空交匯」稀有地標

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擁有台中唯一「陸海空」交匯核心的沙鹿區，隨著近幾年中科大軍加持，人口已經突破10萬人。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

擁有台中唯一「陸海空」交匯核心的沙鹿區，隨著近幾年中科大軍加持，不包含通勤人口，於2024年底設籍已經突破10萬人，不論是產業、人口、交通三利多皆正向發展，富宇建設位於沙鹿中山路新案，更是匯聚居住不敗三組合，成為購屋族前進西台中鎖定指標案。

沙鹿區位居中科、精科、台中工業區、台中港科技產業園區、台中國際機場門戶特區、台中港風電產業園區等六座產業園區核心點，撐起中部「黃金縱谷」的兆元營收的經濟體系，近期中科二期台積電擴建案，有望提前完成交地，屆時最先進的1.4奈米有望2年後投產，除了帶來新的就業人口外，更將推升整體民眾的經濟水平。

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在機場航線、第三航廈、航空城計畫持續擴張下，沙鹿區發展備受注目。（圖／業者提供）

除了台積電，台中不僅是台商大本營，又是中部7縣市的消費重鎮，「台中國際機場門戶計畫」也至關重要，目前台中國際機場已有10家航空公司進駐，已開闢及即將開航的航線多達15條。在機場航線、第三航廈、航空城計畫持續擴張下，擁有台灣大道、中清路、向上路等三條貫穿市中心、以及國三號沙鹿交流道和龍井交流道的沙鹿區，發展備受注目。

在產業、交通都傳來春燕消息之時，深耕海線逾20年的富宇建設，近年更是在沙鹿區衝刺，推出全面向的產品，成為在地信賴品牌，尤其著重可貫穿沙鹿區、清水區的中山路， 5年來富宇就在這條路周邊推出7個建案，如「富宇中央公園」、「富宇海德公園」、「富宇凡爾賽」、「富宇豐卉」等。

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富宇建設位於沙鹿中山路新案，匯聚居住不敗三組合，成為購屋族前進西台中鎖定指標案。（圖／業者提供）

據了解，目前富宇建設在中山路商圈，以8438坪、逼近萬坪的造鎮系列將推出第8案、也有望是最後一案的「富宇中山匯」，聚集這些年來區域深耕基礎、住戶需求，將頃全力「匯聚不敗三組合」，驚艷沙鹿。

「富宇中山匯」為沙鹿少見基地超過千坪的新案，總面積1415坪、規劃2~3房產品，設計地上15層、地下3層建物。在人口不斷前往沙鹿區尋找最適居的物件時，「富宇中山匯」提供了居住三優勢，包含通勤地段、新古典外觀、全日私廚規劃，相當吸引新貴族目光。

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「住宅」不在只是遮風避雨的財產，而是未來完工後完善公共設施、尊榮服務、社區住戶均值、未來增值空間等附加價值。（圖／業者提供）

隨著台中市人均收入的提升、科技大軍對於居住品質的要求，「住宅」不只是遮風避雨的財產，更多購屋族追求的將會是以同等的價格，取得完善公共設施、尊榮服務、社區住戶均值、未來增值空間等附加價值。

「富宇中山匯」的不敗三組合包含新案地點，新案距離20分鐘台積電、航空城、中山路更串聯清水商圈、中山鹿寮商圈、家樂福商圈一應俱全，等於生活採買、工作通勤都在半小時內可達。

第二個不敗，則是「富宇中山匯」採取新古典建築型態的絕版外觀，近期台中在營建成本逐漸高漲下，不少建商也將新案改為線條簡約的現代外觀，但雋永的石材與雕刻外觀，過去就是地方仕紳的最愛，這些風格融合了精緻的建築細節、同時象徵著主人的財富和社會地位。

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「富宇中山匯」採取新古典建築型態的絕版外觀，同時象徵著主人的財富和社會地位。（圖／業者提供）

富宇建設位於中山路商圈第8案更是不惜成本集大成規劃區段最後一棟新古典建築，且搭配謙退15米棟距、3排林蔭大道，下樓就是300坪私家花園，整體規劃大器磅礡，全案以地標建築之姿登場。

最後一個不敗，則是「富宇中山匯」推出6大奢華公設，除了交誼廳、遊戲俱樂部、圖書室、迎賓大廳、健身房等，其中最特別的就是納入海線唯一「24小時全日私廚」，尊榮享受比肩七期豪宅，不論是半夜或是清晨，都規劃人員協助供餐，成為海線最具誠意的開發商。

▲▼ 沙鹿,富宇中山匯,航空城,科技城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「富宇中山匯」成為海線唯一提供「24小時全日私廚」新案，尊榮享受比肩七期豪宅。（圖／業者提供）

譯鑫廣告副總經理張譯升指出：「台中市都市外溢化的趨勢隨著交通建設、重大工程的規劃，也日趨明顯。」他特別點名沙鹿區與北屯區，張譯升認為：「傳統屯區房價已經處在高原區，過去被忽略卻有地緣優勢的北屯區機捷特區、沙鹿區的強韌與期待有目共睹，其中海線沙鹿更有來自於台積電中科擴廠、好市多三店、特五號快速道路、台中捷運藍線等諸多利多推升購屋信心，未來爆發力不容小覷。」

關鍵字：台中沙鹿區富宇建案中科大軍預售屋航空城富宇中山匯沙鹿房市爆發力

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