沙鹿中山路新案匯聚三不敗　登「陸海空交匯」稀有地標

▲擁有台中唯一「陸海空」交匯核心的沙鹿區，隨著近幾年中科大軍加持，人口已經突破10萬人。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

擁有台中唯一「陸海空」交匯核心的沙鹿區，隨著近幾年中科大軍加持，不包含通勤人口，於2024年底設籍已經突破10萬人，不論是產業、人口、交通三利多皆正向發展，富宇建設位於沙鹿中山路新案，更是匯聚居住不敗三組合，成為購屋族前進西台中鎖定指標案。

沙鹿區位居中科、精科、台中工業區、台中港科技產業園區、台中國際機場門戶特區、台中港風電產業園區等六座產業園區核心點，撐起中部「黃金縱谷」的兆元營收的經濟體系，近期中科二期台積電擴建案，有望提前完成交地，屆時最先進的1.4奈米有望2年後投產，除了帶來新的就業人口外，更將推升整體民眾的經濟水平。

▲在機場航線、第三航廈、航空城計畫持續擴張下，沙鹿區發展備受注目。（圖／業者提供）

除了台積電，台中不僅是台商大本營，又是中部7縣市的消費重鎮，「台中國際機場門戶計畫」也至關重要，目前台中國際機場已有10家航空公司進駐，已開闢及即將開航的航線多達15條。在機場航線、第三航廈、航空城計畫持續擴張下，擁有台灣大道、中清路、向上路等三條貫穿市中心、以及國三號沙鹿交流道和龍井交流道的沙鹿區，發展備受注目。

在產業、交通都傳來春燕消息之時，深耕海線逾20年的富宇建設，近年更是在沙鹿區衝刺，推出全面向的產品，成為在地信賴品牌，尤其著重可貫穿沙鹿區、清水區的中山路， 5年來富宇就在這條路周邊推出7個建案，如「富宇中央公園」、「富宇海德公園」、「富宇凡爾賽」、「富宇豐卉」等。

▲富宇建設位於沙鹿中山路新案，匯聚居住不敗三組合，成為購屋族前進西台中鎖定指標案。（圖／業者提供）

據了解，目前富宇建設在中山路商圈，以8438坪、逼近萬坪的造鎮系列將推出第8案、也有望是最後一案的「富宇中山匯」，聚集這些年來區域深耕基礎、住戶需求，將頃全力「匯聚不敗三組合」，驚艷沙鹿。

「富宇中山匯」為沙鹿少見基地超過千坪的新案，總面積1415坪、規劃2~3房產品，設計地上15層、地下3層建物。在人口不斷前往沙鹿區尋找最適居的物件時，「富宇中山匯」提供了居住三優勢，包含通勤地段、新古典外觀、全日私廚規劃，相當吸引新貴族目光。

▲「住宅」不在只是遮風避雨的財產，而是未來完工後完善公共設施、尊榮服務、社區住戶均值、未來增值空間等附加價值。（圖／業者提供）

隨著台中市人均收入的提升、科技大軍對於居住品質的要求，「住宅」不只是遮風避雨的財產，更多購屋族追求的將會是以同等的價格，取得完善公共設施、尊榮服務、社區住戶均值、未來增值空間等附加價值。

「富宇中山匯」的不敗三組合包含新案地點，新案距離20分鐘台積電、航空城、中山路更串聯清水商圈、中山鹿寮商圈、家樂福商圈一應俱全，等於生活採買、工作通勤都在半小時內可達。

第二個不敗，則是「富宇中山匯」採取新古典建築型態的絕版外觀，近期台中在營建成本逐漸高漲下，不少建商也將新案改為線條簡約的現代外觀，但雋永的石材與雕刻外觀，過去就是地方仕紳的最愛，這些風格融合了精緻的建築細節、同時象徵著主人的財富和社會地位。

▲「富宇中山匯」採取新古典建築型態的絕版外觀，同時象徵著主人的財富和社會地位。（圖／業者提供）

富宇建設位於中山路商圈第8案更是不惜成本集大成規劃區段最後一棟新古典建築，且搭配謙退15米棟距、3排林蔭大道，下樓就是300坪私家花園，整體規劃大器磅礡，全案以地標建築之姿登場。

最後一個不敗，則是「富宇中山匯」推出6大奢華公設，除了交誼廳、遊戲俱樂部、圖書室、迎賓大廳、健身房等，其中最特別的就是納入海線唯一「24小時全日私廚」，尊榮享受比肩七期豪宅，不論是半夜或是清晨，都規劃人員協助供餐，成為海線最具誠意的開發商。

▲「富宇中山匯」成為海線唯一提供「24小時全日私廚」新案，尊榮享受比肩七期豪宅。（圖／業者提供）

譯鑫廣告副總經理張譯升指出：「台中市都市外溢化的趨勢隨著交通建設、重大工程的規劃，也日趨明顯。」他特別點名沙鹿區與北屯區，張譯升認為：「傳統屯區房價已經處在高原區，過去被忽略卻有地緣優勢的北屯區機捷特區、沙鹿區的強韌與期待有目共睹，其中海線沙鹿更有來自於台積電中科擴廠、好市多三店、特五號快速道路、台中捷運藍線等諸多利多推升購屋信心，未來爆發力不容小覷。」