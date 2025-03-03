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高雄漢神3館命名活動掀熱議　2028開幕！周邊新案成交逼7字頭

▲▼高雄,農16,欣巴巴,富邦BOT,漢神百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄百貨龍頭漢神百貨，除本館、巨蛋外，預計2028年在凹子底開設第三家，目前名稱尚未定案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄百貨龍頭漢神百貨，除本館、巨蛋外，預計2028年在凹子底開設第三家，目前名稱尚未定案，有Instagram粉專舉辦「第三間怎麼叫最順口」命名徵文活動，票選出第一名為「漢神之星」，專家表示，該區地段精華，吸引建商進軍佈局，預估之後房價將衝上7字頭。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

漢神本館與漢神巨蛋兩館，營業額每年都穩坐高雄百貨龍頭霸主地位，近年漢神與富邦合作，將於凹子底打造高雄第三家百貨，目前正如火如荼趕工中，預計2028年完工。

目前新館名稱尚未拍板，有Instagram粉專《高雄點》發起「第三間怎麼叫最順口」命名徵文活動，「漢神之星」勇奪冠軍，緊接著前五名是漢神新世界、漢神凹子底、漢神百貨大順店、漢神百貨博愛店，各種趣味命名引發網友熱議。

▲▼ 高雄,佛光山,高雄佛教堂,漢神,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲漢神本館位於南高，漢神巨蛋與漢神3館捷運站只隔1站，不少在地人認為漢神互打將讓商圈更繁榮。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，富邦開發案占地11萬坪，規劃集結購物商場、國際旅館、水族館與影城等多元機能，漢神3館將進駐地下3樓至地上8樓，打造第四代旗艦型複合式商場。由於漢神巨蛋與漢神3館捷運站只隔1站，不少在地人認為漢神互打將讓商圈更繁榮。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，漢神3館的進駐效應叠加區域發展潛力，吸引建商爭相搶進，例如郡都集團近期高價購入周邊土地，推出的預售案「郡都巨蛋」，根據實登，最高單價達69.7萬元，即將公開的「欣都星」正對凹子底公園，外界推估，未來開案單價也要突破7字頭，直逼高雄豪宅門檻。

謝哲耀分析，高雄有台積電、艾司摩爾等科技大廠進駐，對城市發展仍相當看好，雖然近期大環境受信用管制影響買氣略停滯，但房價稍微盤整也是好事，

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關鍵字：高雄漢神百貨凹子底預售案命名活動

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