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不是個人KTV！東京「電話亭空間」隨處可見　日本人曝用途

▲▼ 日本電話亭商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲日本都市區流行「電話亭辦公室」，且記者觀察，使用狀況熱絡。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／東京報導

日本都會區流行「電話亭辦公室」，且記者觀察，使用狀況熱絡，反觀台灣為何都沒有此產品？主要原因就是習慣與文化差異。日本當地人表示，日本人對商業方面的禮數非常講究，電話亭辦公室大多不會拿來純辦公，更常見的是視訊會議或講電話。

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近年來在日本大都會區，尤其是各大車站內，出現越來越多的「電話亭辦公室」，或稱為膠囊辦公室，就是一間只有電話亭大小的空間，提供辦公使用，以虎之門市區為例，每15分鐘為220~330日圓（台幣約48~72元）。

記者實地觀察，經過東京多處的電話亭辦公室，有在商辦1樓的，也有在車站內的，幾乎都是有人正在使用的狀態，相當地搶手熱門。

株式會社住吉商事社長富永哲銘接受《ETtoday新聞雲》採訪，他表示，日本電話亭辦公室的用途很多，大多不是拿來純辦公，常見的像是臨時的視訊會議，或是與客戶同事需通電話溝通事情，實務上對日本來說，是非常實用的。

富永哲銘說：「日本人的商業互動文化，非常講究禮數，在吵雜的環境中通話，常被認為是不尊重對方，也因此電話亭辦公室也都會強調隔音效果。」

▲▼ 日本電話亭商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲電話亭辦公室對日本人來說，非常方便。（圖／記者項瀚攝）

在日本從事房地產工作的徐先生表示，電話亭辦公室可以預約時段，像是許多上班族從A地要換到B地的途中，有重要會議，就先在中間車站預約使用。此外，有些人即便居家上班，也特意跑到電話亭辦公室開視訊會議，可能是覺得自己家裡太小太亂。

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