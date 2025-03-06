傳1個月喊漲10萬元！　高租金嚇跑台中懷舊餐廳

記者陳筱惠／台中報導

台中市房價未見向下趨勢，租金價格亦持續高昂，高租金讓近幾年不少名店被迫歇業或搬遷，去年劃下句點、位於台中市北區的知名懷舊餐廳香蕉新樂園，也因「租金過高，決定停業。」知情人士指出，該店年租金因大漲超過3成，成為壓垮店家的最後一根稻草。

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▲去年劃下句點、位於台中市北區的知名懷舊餐廳香蕉新樂園，也因「租金過高，決定停業。」（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中市雙十路「香蕉新樂園」是台式復古風餐廳，因濃厚懷舊氛圍而聲名大噪，成為北區知名店家，1991年開業的香蕉新樂園，2020年5月因受疫情衝擊宣布熄燈，2個月後「復活」，由新團隊接手，但2023年再次轉手，新的經營者有建商背景，不過到去年9月底，又再次貼出歇業公告。

▲知情人士透露房東每月調漲10萬租金成為最後一根稻草。（圖／資料照）

當時公告將歇業原因直指租金，經查，「香蕉新樂園」為2層樓店面，總面積約177坪，最原始房東自2001年起就是賴姓家族持有至今，中間還多次贈與、繼承，持有人多達11位，該店家佇立多年，無實價登錄可查詢租金，但據知情人士透露，該店月租金高達30萬元，年租金360萬元，但房東要再漲租至40萬元，漲幅超過3成。

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「該店位於雙十路與興進綠園道上，環境舒適，園道旁又有停車位，旁邊又是知名的育仁小學，可說是絕佳的聚餐地點，再加上距離熱鬧的一中街並不遠，該區段平均每坪租金行情目前落在1500~1800元間，以該店面為雙面臨路角間，指標性夠，但租金若為30萬元，其實已比一般行情還要高了，若再漲租真的會讓店家吃不消。」

▲高租金嚇跑餐飲名店案例。



盤點近期台中餐飲名店被高昂租金嚇跑的案例不少，如台中發跡的「赤鬼牛排」，早期在公益路、大墩路口設點，月租金從50萬元一口氣被漲到80萬元、最後更抬價到120萬元，只得忍痛撤出。

近期還有知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」位於台中南屯區旗艦店，因每月店租從原本的40萬元大漲3倍至120萬元，業者難以負擔，也忍痛宣布結束營業，近期也將在忠明路上開新店。

沈政興說：「房東漲租不外乎是因地段稀有、預期心理作祟，加上目前租賃租金需併入所得計算，未來若是要出售還有房地合一稅，加上今年開始採全國歸戶政策，讓地主預期心理與持有稅成本也增加進而轉嫁租客。」

▲當時香蕉新樂園公告將歇業原因直指租金。（圖／記者陳筱惠翻攝）

連鎖餐飲品牌行銷、共享生活有限公司創辦人王姿文則認為：「疫情過後餐飲業新的消費模式誕生，當外帶成為習慣，店面不是單純店面，反而多了附加體驗價值；近期市況面大環境房地產高漲，不少房東確實提高租金因應，也隨著零售轉強，大部分租金議價率偏低，加上餐飲人事、食材雙漲，相當艱辛。」

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