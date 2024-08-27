大學頂級宿舍「單人房9萬元」被搶光！作家驚：家長口袋好深

▲學生宿舍租金嚇壞黃大米。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

不只房價飆漲，租金也漲不停，網紅作家黃大米表示，住家附近某間私立大學，蓋了一棟頂級宿舍，單人房一學期租金為9萬元，雙人房則是一人7.5萬元，更讓她震驚的是，整棟宿舍已經滿了，「家長口袋實力很深阿」，貼文掀起網友討論。

黃大米在粉專發文，早上到住家附近吃早餐，聽到附近某間私立大學的頂級宿舍，一學期16周，單人房租金9萬元，雙人房則是15萬元，也就是一個人7.5萬元，更讓她吃驚的是，「整棟新宿舍已經滿了，聽說單人房很搶，家長口袋實力，很深、很強啊。」

貼文曝光，網友也覺得扯，「那個數字是養生村吧」、「我家的好親民喔！南部國立大學四人房住宿費一學期8200元，扣住宿補助5千，一學期3200元，沒看錯一個月800元含水電網路，要吹冷氣就買冷氣卡」、「哇這麼貴！我家女兒讀的大學宿舍一整個學期包含暑假（半年）1萬2000元 」、「想當年我大學時，台北市區7人一間一學期4600元，現在的宿舍好驚人」。

不過，也有網友指出，「是啊，我女兒台南永康套房一學期45000，也是一次清，不是口袋深，是不得不掏出來」、「這算啥，前兩天去沖繩玩在國際通的一蘭拉麵遇到了一團小學生，細問下是台北某間小學的夏令營，再問團費，8天一個人竟要台幣9萬多，真的是驚人啊，我都能自由行好幾趟了」、「真正有實力的家長是直接買一棟房子給小孩，但絕大多數的都做不到」、「女兒今年上大一，很抱歉爸爸媽媽只能讓妳住4人房，37000元一學期」。