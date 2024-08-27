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房貸變房die？國銀房貸餘額衝破10.6兆　民憂：將取消寬限期

▲▼ 台中,房市,幼兒園,土地,建商,寶佳,獵地,幼稚園,十期,北屯,葳肯幼兒園。 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「房貸變房die」專家建議在簽約前就先找尋好房貸來源，除傳統銀行外，農漁會、信用合作社甚至保險公司。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

金管會公布7月底國銀房貸餘額衝破10兆6035億元，較前月大增1162億元，年增率10.84%寫下史上最大增幅。信義房屋專家表示，資金吃緊的狀況，短時間內不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源。除傳統銀行，農漁會、信用合作社甚至保險公司，都可以詢問看看。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

根據聯徵中心統計顯示，國銀的房貸餘額高達10.6兆元，月增1162億元，年增幅也高達1成，增幅驚人，同時間根據聯徵中心的4月資料顯示， 企業「購置不動產」授信金額統計也高達5.2兆元，近年台商回流與擴廠投資，帶動國內經濟發展，也帶來資金需求，同時過去一年房市交易暢旺也讓房貸餘額快速增加，讓房市出現20年來罕見的錢荒。

國內超額儲蓄今年可能衝破4兆元，上半年市場還沒有資金吃緊的聲音，不過6月下旬開始風雲變色，市場不斷傳出資金吃緊的狀況，對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行出手要求銀行踩煞車，房市隨即出現降溫，影響原因除了短期內的房貸需求增加太快。」

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲資金吃緊狀況短時間不會結束，有購屋族因此想要將之前預定的預售屋退訂。（圖／記者陳筱惠攝）

曾敬德說：「現在許多房貸族都搭配寬限期使用，本金資金回收速度慢，案子蓋的時間變久，土建融回收時間拉長等等，許多因素都導致資金回收過慢，現在甚至傳聞開發商擔心未來資金動撥不順利，設法將尚未動撥的資金先申請下來。」

部分購屋族更是面臨到「房貸變房die」的囧境，一名王姓購屋族就分享自己最近看預售屋時，竟被要求檢附財產清單，以證明名下無不動產，就是擔心未來貸款會出問題，也有建商開始相當強硬的須繳付3成自備款。

對此王先生表示：「也擔心貸款問題，限貸問題也有可能取消寬限期，也預計要將之前預定的預售屋退訂。」

對此，曾敬德建議：「資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源，除傳統銀行外，農漁會、信用合作社甚至保險公司，都可以詢問看看，同時自備款也不能抓太緊，銀行勢必得回應主管機關的要求，因此放款時難免會產生排擠效應，資金成為下半年的房市重點。」

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關鍵字：房市房貸資金吃緊國銀央行購屋族房貸餘額賣房信義房屋

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