上櫃診所進駐！　北區養蚊3年家樂福55萬出租　

▲位於台中北區崇德路一段上的「洛克斐勒中心大樓」在閒置3年後成功出租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中北區崇德路一段上的「洛克斐勒中心大樓」，原2樓商業空間由家樂福承租深耕25年，2020年建物捲入法拍以及租約到期結束營業，3年都呈閒置狀態。近期實價登錄揭露，部分空間以月租金55萬元成功招租，信義房屋專家表示，崇德路沿線憑藉捷運優勢，現已是台中一線商圈。

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家樂福崇德店原址位於「洛克斐勒中心大樓」2樓與Ｂ1，樓地板面積將近3000坪，不過該建物2020年時遭到法拍，後來4拍拍賣底價為1.2484億元，最後楊姓自然人且同時為債權人出手，以1.39億元拍定，換算標得單坪僅4.97萬元。





▲據實價登錄租賃揭露，其中的740坪2樓空間，及位於地下2樓78個車位，以月租金55萬元出租，換算單坪租金743元，租期長達10年。（圖／記者陳筱惠攝）

就在閒置長達3年後，該商業空間終於在近期迎來新業者進駐。據實價登錄租賃揭露，其中的740坪2樓空間，及位於地下2樓78個車位，以月租金55萬元出租，換算單坪租金743元，租期長達10年。

實際詢問該案代理人，他表示：「本次出租空間位於前側（面崇德路），將由上市櫃診所進駐，後側空間仍在招租中。」

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆分析：「崇德路沿線憑藉捷運優勢，現已是台中一線商圈，透天店面單坪租金行情落在1500～2000元不等，因此中古商辦2樓商業空間約700～750元，還算符合區域行情。」

▲據了解，該空間將由上市櫃診所進駐，目前已經在裝潢中。（圖／記者陳筱惠攝）



吳俊霆進一步指出：「洛克斐勒中心大樓屬傳統商辦，低樓層具備大型平面空間，同時樓上也還有公司行號駐點，一方面可鎖定商辦客群，另一方面周邊的漢口路、北平路商圈，人流龐大，促成業者選定該址設據點。」

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