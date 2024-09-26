想要在台北投資「北區or南區較有未來性？」　網秒選：位置很棒

▲台北房價高。圖與本文無關。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市是首都，房價自然比較高，不過近日就有網友好奇，如果想要投資的話，選在北區還是南區會比較有未來性呢？貼文曝光後，不少網友都直呼，「有北士科的贏，應該蠻明顯的」、「看房價最準，士林貴很多」。只是信義房屋專家則坦言，其實北區、南區都有點貴了。

有網友在PTT的home-sale板上，以「台北市南北區哪邊較有未來性」為標題發文，提到台北的北區代表應該就在士林、北投一帶，南區代表則是文山。單純以投資的角度來看的話，北士科、北環會比較有發展性？還是南環和東環比較有未來性？

貼文曝光後，多數網友都認為，「捷運的話應該北區到市中心比較快吧，畢竟紅線經過」、「士林區 ，基本上算是最強郊區了」、「士林就是好，不然幹嘛搞TOD，位置很棒」、「士林北投，文山注定就是永遠的文教區，沒看一堆社宅都往文山區塞」、「士林、北投還一堆醫院，士林X打南港」。

不過也有網友表示，「看好文山，基期較低」、「文山如果在信義旁很方便」。還有網友則回應，「近捷運都好」、「未來性都不高，硬要比士林、北投好一些」、「北士科沒捷運沒搞頭，南邊文山區連新板房價都輸，而且都老人，所以都不要」。

若以投資來看，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則坦言，不管是北區還是南區，其實價格都已經有點貴了，甚至還有一些新案子一坪已經破百萬元，所以若要投資的話，沒有什麼建議，這兩區或許都不是最好的選擇。