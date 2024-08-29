帶妹子看房「3處有針孔」他急報警！真相超可怕：前房客偷裝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者莊智勝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

差點跳到黃河也洗不清！一名房東表示，前房客退租後，有位女生來看房，帶看時無意間發現，天花板頭頂射燈有訊號燈在閃爍，一拆發現居然是針孔攝影機，他馬上報警處理，抓包前房客惡行，「手機上面是有畫面傳輸，鐵證如山！」原PO不禁直呼，「不管租客還是房東，都應該多多注意這類事件的發生！」引發話題。

「分享一件不太愉快的事情，希望各位也要注意！搞不好就是自己吃虧被提告了！」一位男房東在臉書「房東互助會」社團表示，上一位房客退租後，他請人把房子打掃乾淨後，最近有女生來預約看房，帶看時他就提到，房間有裝星空頂的氛圍射燈，對方聽聞就想關燈感受一下。

關了燈之後，女生相當滿意，還拿出手機想拍下射燈效果，結果女方突然開口，「訊號燈閃爍會很影響注意力的，可不可以關掉？」他聽到這句話，腦袋瞬間麻木，「當初擔心房客會抽菸自動報警，所以煙感（偵煙探測器）的電路已經被我掐斷了。」

而且，他進房時還特別注意，並沒有信號燈閃爍，可是用手機鏡頭看的時候，真的有紅點在閃，「肉眼看不到，煙感的電路100%是已經斷掉了…」原PO馬上找來梯子拆去探測器外殼，發現居然有針孔攝影機，於是馬上報警處理，也抓包就是前房客做的，「上一位房客表示自己也不知道，但是手機上面是有畫面傳輸，鐵證如山！」

原PO細思極恐，「如果女生已經入住了，生活一段時間以後才發現這件事情，我就真的跳到黃河都洗不清了。」事後，房子一共被安裝了三個針孔攝影機，包括客廳、廁所、臥室，令他一愣「難道以後退租了，還要找高科技去掃描嗎？」不禁提醒不管租客還房東都要多注意，「手機鏡頭可以掃描到肉眼無法捕捉的紅外訊號，關燈以後可以嘗試一下！希望都保護好自己！」

貼文引發議論，「太可怕了吧！現在還有這種事」、「天啊變態也太多了，還好您有發現」、「嚇死！趕快確認一下，感謝分享」、「好可怕…以後短租也要小心了，一不小心就是房東吃虧，而且真的是跳到黃河都洗不清」、「我租房子的時候也有想過這個問題，可是我不知道從何查看，真的要注意了耶！好可怕。」