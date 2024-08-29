「台北華爾街」租金單價首破3千元　內行指：符合市場認知

▲松江南京站共構商辦的租金單價，創松江路新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

松江南京商圈傷租金寫新高，「元大人壽金星大樓」以每坪3474元出租，也是松江路上首次站上3000元大關。信義房屋專家表示，該商辦才剛完工，且商辦租金價碼來說，擁捷運共構條件就是王道。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

最新實價登陸揭露，松江路「元大人壽金星大樓」商辦8樓戶以每月148萬元出租，每坪單價3474元，寫下松江路辦公大樓的單價新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，松江南京是傳統的辦公聚落，裡面的租客背景多元，包括傳產、金融業、貿易公司、 物流航空海運、旅遊業，也會有一些外商企業。

▲松江南京是傳統的辦公聚落，裡面的租客背景多元。（圖／記者項瀚攝）

曾敬德說，雖然松江南京租金水準與信義區等商圈有段落差，但近年租金水準跟著市場一起走揚，本次創價的「元大人壽金星大樓」為捷運松江南京站的地上權開發案，才剛完工，屋齡新穎都是優勢之一。

進一步觀察松江路過去的辦公實價租賃紀錄，是2022年交易的「聯邦育樂大樓」，每坪2886元。也就是說，「元大人壽金星大樓」是松江路上第一個租金單價站上3000元的商辦大樓。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，松江南京商圈有許多金融機構深耕多年，也被稱為「台北華爾街」，並擁雙捷運交通機能，對一些企業來說是有特別偏好的，現新商辦每坪3000多元符合市場認知，承租方的接受度高。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

信義房屋更多相關新聞