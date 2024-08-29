台南西門「九乘九」爆停業　房東大動作買商場曝規劃

▲「九乘九文具專家」台南西門店在地經營10年，傳出9月15日租約到期後將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

號稱南霸天文具店的「九乘九文具專家」，台南西門店在地經營10年，房東就是知名的政大書城，傳出9月15日租約到期後將結束營業，讓不少在地人相當不捨，沒想到「九乘九」突自曝「屋主有其他規劃」。信義房屋專家表示，該區單坪租金約1300~1500元。

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「九乘九文具專家」西門店位於中西區西門路「延平商業大樓」，2014年開幕，無預警傳出將在9月15日租約到期熄燈，結束長達10年的營業，引來在地人不勝唏噓。

沒想到「九乘九」突發布聲明，表示歇業主因是「屋主另有規劃」，所以無法繼續在原址服務，該業者也透露，目前全台共有23家門市，台南還有另2家門市，目前持續尋覓合適的新地點。

在地仲介透露，「延平商業大樓」位於中正商圈，屋齡45年，為地上11樓住辦混合大樓，2樓以上為辦公室及住家，該商圈沒落後，該大樓曾發生公安意外，住戶陸續搬走，長期空置約20年。

政大書城董事長李銘輝表示，2013年政大書城斥資約9000萬元買下1樓、地下室，建坪分別為354.9坪、497.5坪，之後陸續有九乘九、星巴克等連鎖業者進駐，租賃實登均未公布。

▲政大書城2013年買下1樓、地下室，陸續有九乘九、星巴克等連鎖業者進駐。（圖／翻攝自Google Maps）

李銘輝表示，本月以1.3億元入手2、3樓整層空間，坪數合計為952坪，未來1~3樓將一起租給大型賣場，最快年底開幕，至於進駐業者、租金不便透露，而該筆交易與租金實登均尚未揭露。未來賣場進駐後，星巴克、政大書城仍持續營業。

信義房屋台南民生店長張榮表示，西門路屬於台南早期發展商圈，近年有不少文青店家設立，商業機能相當發達，租金行情落在單坪1300~1500元，若有店面釋出，通常1個月內就可租出。即便是大型店面，也因在地消費力足夠支撐，雖然租金較高，空租期也不會太久。

張榮表示，2022年2樓整層辦公空間，建坪941.7坪，曾開出1.8億元出售，換算單價約19.1萬元，不過當時未成功售出。在地仲介預估，目前該大樓2樓以上單坪價格落在15~20萬元，區域1樓店面約30-40萬元行情、地下室單坪價格約10萬元。

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