「威京集團」雙北6大案在手　台塑大樓都更案今年才得標

▲檢方持續偵辦「京華城」圖利案，威京集團主席沈慶京遭聲押禁見。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

檢方持續偵辦「京華城」圖利案，威京集團主席沈慶京遭聲押禁見。整理威京集團手上開發、營造案，在雙北地區指標營造案包括萬大魚果市場、台塑總部都更案，開發個案則除自家京華城改建案、土城雲宇宙AI園區外，還手握2項公辦都更案，在雙北地區手握6大指標案。

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威京集團旗下開發案「京華城」改建案，也就是「京華廣場」頂級商辦開發案爆出圖利爭議，近來檢方積極偵辦，威京集團主席沈慶京遭聲押禁見。

威京集團旗下事業群多元，據官網資訊，共有石化能源生技、 地產開發建設、金融財富服務、商業育樂文創4大事業，各事業群下又由不同公司負責。

在地產開發建設事業方面，可分為營造工程、自有開發案2部分，營造端是由中華工程（2515）負責，除自家開發案，也會承接其他案工程，自有開發案主要以中華工程或鼎越開發作為主體，其中營造部分則視個案情況，未必會發自家中華工程。

進一步觀察中華工程最近一期法說會資料，全台手上共握有約30處工程承攬業務，其中包括許多政府公共工程，北台灣頗具指標性的是「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」，該案以125億元決標，之後再追加49億元，共174億元；此外也有承接民營企業的營造案，最具指標性的是「台塑起家厝敦北總部改建案」，總工程造價220億元。

▲威京自家進行中的開發案包括「中工雲宇宙AI園區」。（圖／記者項瀚攝）

而威京自家進行中的開發案上，北台灣有「中工雲宇宙AI園區」，開發商與營造都是中華工程，基地規模1.6萬坪，中工斥資近400億元打造，規劃4大棟。

另外，中工除在民生社區有多的都更案，分別興建「中工碧硯閣」、「中工鳴森苑」等案，此外今年還簽下占地3189坪「城南水源公辦都更案」以及869坪「板橋福利站公辦都更案」。





▲威京集團雙北6大案整理。（表／記者項瀚製）

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