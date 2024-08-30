「草比人高、狗比人多」蛋白區交易量衝　最大黑馬年增近7倍





▲上半年受到新青安帶動，蛋白區房市交易量大增。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

上半年受到新青安帶動，買氣火熱，尤其過去被形容是「草比人高、狗比人多」的區域，交易量明顯大增。觀察全台交易量年增排行，前三名分別是嘉義朴子、高雄前金、新竹新豐，其中最大黑馬朴子更一口氣年增近7倍之多。

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《591實價登錄》統計2024上半年全台各行政區交易量，合計預售與中古屋，對比去年同期上榜的量增區以蛋白區為主，顯現蛋黃區在房價高不可攀之下，買氣向外擴張，連帶非七都房市也逐漸崛起。

第一名是嘉義朴子奪冠，上半年交易近千件，對比去年同期暴增6倍。《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，該區該區在台積電宣布落腳後，房市大受鼓舞，尤其新建案「AI世界城」更一口氣挹注逾800戶交易，此外房價也由1字頭衝上3字頭，成為全台上半年房市大黑馬。



排名 縣市行政區 2023上半年成交件數 2024上半年成交件數 增幅 近一年房價漲幅 1 嘉義縣朴子市 120 896 646.7% 129.9% 2 高雄市前金區 260 876 236.9% 79.1% 3 新竹縣新豐鄉 170 496 191.8% 25.3% 4 雲林縣虎尾鎮 156 403 158.3% 12.8% 5 高雄市楠梓區 1228 3166 157.8% 18.8% 6 基隆市暖暖區 191 457 139.3% 168.9% 7 台中市潭子區 181 414 128.7% 60.8% 8 桃園市新屋區 162 360 122.2% 9.8% 9 高雄市橋頭區 571 1252 119.3% 15.7% 10 高雄市三民區 1826 3743 105.0% 39.8%

▲2024上半年全台交易熱絡黑馬區。（表／記者項瀚製）

居次的高雄前金同樣受惠科技題材助攻，畢務潔指出，該區上半年在輝達宣布進駐亞灣後，交易量對比去年同期成長2倍，新建案更叩關6字頭，創區域新高，讓該區房價短短1年內大漲8成。

接著為新竹新豐，交易量年增近2倍，房價則上漲25%。住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，新竹在竹北、東區房價坐8望9下，新豐價格約在4字頭，價格相對親民許多，使首購族向外出走到蛋白區，此外新豐與湖口的新竹產業園僅一路之隔，裡面也有不少上市櫃公司，購屋需求強勁。

觀察本次入榜名單，北台灣上榜還有基隆暖暖以及桃園新屋。畢務潔表示，年初基隆捷運第一階段核定，不僅帶動該區交易量，新建案更躍上5字頭，使房價長期處於低點的基隆身價三級跳；新屋則靠近中壢，因房價相對周邊具優勢，吸引外溢買盤持續湧入。

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