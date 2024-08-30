「草比人高、狗比人多」蛋白區交易量衝　最大黑馬年增近7倍

▲上半年受到新青安帶動，蛋白區房市交易量大增。（圖／ET資料照）
記者項瀚／綜合報導
上半年受到新青安帶動，買氣火熱，尤其過去被形容是「草比人高、狗比人多」的區域，交易量明顯大增。觀察全台交易量年增排行，前三名分別是嘉義朴子、高雄前金、新竹新豐，其中最大黑馬朴子更一口氣年增近7倍之多。
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《591實價登錄》統計2024上半年全台各行政區交易量，合計預售與中古屋，對比去年同期上榜的量增區以蛋白區為主，顯現蛋黃區在房價高不可攀之下，買氣向外擴張，連帶非七都房市也逐漸崛起。
第一名是嘉義朴子奪冠，上半年交易近千件，對比去年同期暴增6倍。《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示，該區該區在台積電宣布落腳後，房市大受鼓舞，尤其新建案「AI世界城」更一口氣挹注逾800戶交易，此外房價也由1字頭衝上3字頭，成為全台上半年房市大黑馬。
|排名
|縣市行政區
|2023上半年成交件數
|2024上半年成交件數
|增幅
|近一年房價漲幅
|1
|嘉義縣朴子市
|120
|896
|646.7%
|129.9%
|2
|高雄市前金區
|260
|876
|236.9%
|79.1%
|3
|新竹縣新豐鄉
|170
|496
|191.8%
|25.3%
|4
|雲林縣虎尾鎮
|156
|403
|158.3%
|12.8%
|5
|高雄市楠梓區
|1228
|3166
|157.8%
|18.8%
|6
|基隆市暖暖區
|191
|457
|139.3%
|168.9%
|7
|台中市潭子區
|181
|414
|128.7%
|60.8%
|8
|桃園市新屋區
|162
|360
|122.2%
|9.8%
|9
|高雄市橋頭區
|571
|1252
|119.3%
|15.7%
|10
|高雄市三民區
|1826
|3743
|105.0%
|39.8%
▲2024上半年全台交易熱絡黑馬區。（表／記者項瀚製）
居次的高雄前金同樣受惠科技題材助攻，畢務潔指出，該區上半年在輝達宣布進駐亞灣後，交易量對比去年同期成長2倍，新建案更叩關6字頭，創區域新高，讓該區房價短短1年內大漲8成。
接著為新竹新豐，交易量年增近2倍，房價則上漲25%。住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，新竹在竹北、東區房價坐8望9下，新豐價格約在4字頭，價格相對親民許多，使首購族向外出走到蛋白區，此外新豐與湖口的新竹產業園僅一路之隔，裡面也有不少上市櫃公司，購屋需求強勁。
觀察本次入榜名單，北台灣上榜還有基隆暖暖以及桃園新屋。畢務潔表示，年初基隆捷運第一階段核定，不僅帶動該區交易量，新建案更躍上5字頭，使房價長期處於低點的基隆身價三級跳；新屋則靠近中壢，因房價相對周邊具優勢，吸引外溢買盤持續湧入。
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