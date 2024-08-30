資金大船入港！　台中七期最貴預售案「不是住宅」

▲限貸風暴越滾越大，商用不動產成另類避風港，七期出現商辦與住宅的「黃金交叉」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

限貸風暴越滾越大，商用不動產成另類避風港，境外匯回資金才剛於8月首批解禁，台中已有商辦新案傳出大船入港消息。據實價登錄資料，七期台灣大道上的「允將TST台灣之鑽」以總價1.48億元，登上前7月台中預售交易最高總價。

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不只豪辦產品受矚目，主打微型商辦的「市政萬象廣場」也在不到4個月時間內，連發登錄242筆交易，該案坪數最小規劃約25坪起，最低總價不到2千萬元即可入手，在百坪、億級的七期內實屬相當稀有。

▲七期豪宅、商辦的百萬單價競賽也就此鳴槍起跑。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政提到：「七期歷經台商回流、科技產業升級，商業量能衝高，不但激發出象徵企業門面的頂級豪辦升級潮，同時也出現因應新創、青創的微型商辦空間，同享七期燙金地段、氣派建築、但又擁有門檻低、彈性大的靈活度。」

觀察後市，聯聚建設繼「中維大廈」後，將聘請義大利國寶設計團隊ACPV打造第二個商辦新案「聯聚中匯大廈」，坪數設定約55~162坪。而過去七期商辦與住宅單價，一直有著50%的落差，近幾年出現「黃金交叉」，都衝上9字頭。房地產資深從業人員直言：「就是有利可圖！目前政策『打住不打商』，法人企業資源多於一般民眾。資金轉向七期大小商辦置產潮。」

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