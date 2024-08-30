神秘劉家人斥1.6億　買一中街服飾店面「0貸款」

▲台中知名商圈一中街，位於尊賢街上的服飾店「50% FIFTY PERCENT」，以總價1.63億售出。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
內需復甦，全台商圈迎來轉機，包括台中知名商圈一中街，也頻傳高價商用不動產交易。位於尊賢街上的服飾店「50% FIFTY PERCENT」，以總價1.63億元售出，買方為4名同姓劉的自然人，全以無貸款方式買下。信義房屋專家表示，該物件投報率高吸引置產客出手。
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此次揭露的一中街店面位於尊賢街8號，現址為全台知名服飾連鎖店「50% FIFTY PERCENT」，地坪約70坪，建物面積283坪，外加其他增建，6月以總價1.63億元售出。
▲一中街「50% FIFTY PERCENT」買方為4名自然人，無貸款拿下。（圖／記者陳筱惠攝）
據謄本資料顯示，買方為4名自然人，分別住在台中市潭子區、后里區，具地緣關係。知情人士指，4人為父子關係，有資產配置需求，買進該物件，未來與租客租約仍會續走。據了解，該店月租金約45~50萬元之間。
對此，信義房屋北區一中店店長游錡昌表示：「該交易物件總價看似高昂，但換算總價租金報酬率高達3％，相較周遍的收益型產品年化報酬率落在2%～2.5%間，相對有吸引力。」
「再者，一中商圈為在地指標商圈，人潮穩定、承租戶不易變動，也是該物件的加分項目。」游錡昌說。
▲專家認為雖然交易物件總價看似高昂，但換算總價租金報酬率高達3％。（圖／記者陳筱惠攝）
而台中在地仲介楊乾意則表示：「一中商圈為在地指標商圈，客群涵蓋學生、在地居民、觀光客等，商家有穩定的業績基本盤，空租風險相對低，目前該商圈一般店面月租金落在25萬～30萬不等，面寬較大或角間店面則有45萬～50萬租金行情。」
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