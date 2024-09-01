房貸緊縮不致影響房價　愛山林：心理因素干擾成分大





▲房貸資金緊縮對房市衝擊多大？代銷業者認為，基本上只是「心理因素的干擾」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房貸資金緊縮首當其衝的是中古、成屋市場，但也有民眾擔心利空將衝擊整體房市，預售市場被拖累。愛山林總座張境在認為：「只是心理因素的干擾，買氣加減受到影響，衝擊不會太大，且價格不會修正，畢竟決定房市好壞的主要因素是經濟基本面。」

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近期市場出現房貸之亂，雖然，首當其衝的會是中古、成屋市場，而預售屋因還有工期，沒有立即性的影響，但還是有民眾會擔心，房貸緊縮的利空消息，將對房市產生全面性的影響，預售市場買氣也難逃降溫。

張境在表示：「基本上心理因素干擾的成分較大，央行一宣示之後，房市量能可能加減受到影響，衝擊不會太大，且價格也不會修正，因為決定房市好壞的主要因素是經濟基本面。」

張境在指出，9月科技業相關展覽將在台登場，產業展望續與市場信心堅強。另外，隨美國降息，台幣升值，將有更多熱錢流進台灣，且最新7月CPI年增率2.52%，通膨仍未解，房地產需求不減，預期房價持續呈現緩漲格局，樂觀看待Q4市場表現。

▲房貸資金緊縮對成屋、中古市場確實影響較大。（圖／記者項瀚攝）

至於二手市場，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，房貸資金緊縮對成屋、中古市場確實影響較大，多少讓買氣下滑，8月交易量年變化、月變化皆出現近1年來首次下滑，但Q4市場可以說「不會像上半年那麼好」，但也不至於到所謂的「不好」。

價格方面，曾敬德認為，要先觀察是否出現漲不動的現象，至於修正則要看，有沒有價格破壞的事件發生，單靠房貸資金緊縮一項利空，恐怕較難使價格回跌。

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