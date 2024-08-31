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爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　不敵景氣今正式歇業

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲2023年開設的「巴特里魔法城堡」，突在臉書宣布「因營運成效不如預期」，31日熄燈。（圖／翻攝自Facebook／巴特里魔法城堡 ）

記者張雅雲／高雄報導

巴特里精緻烘焙2007年高雄起家，用「爆漿餐包」打響名號，曾創下單月銷售百萬顆餐包的紀錄，2023年開設「巴特里魔法城堡」，主打全台首座烘焙沉浸體驗樂園，沒想到突宣布「因營運成效不如預期」，今（31日）熄燈，在地人無奈，又少個可以遛小孩的地方。

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「巴特里魔法城堡」位於高雄同盟路，是全台首座烘焙沉浸體驗樂園，一站體驗沉浸製程導覽、DIY手作、互動投影遊戲等，日前無預警突然在臉書宣布，2023年9月1日起至2024年8月31日期間，由巴特里食品股份有限公司全權委託方陣聯合數位經營各項魔法城堡營運。

因「營運成效不如預期」，巴特里決定終止委託經營合約，未來將進行營運調整，31日熄燈，找尋合適的團隊來繼續經營，不少地方媽媽聞訊崩潰，最近才剛想帶小孩去殺時間，沒想到又少了一個可以吹冷氣、遛小孩的地方。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「巴特里魔法城堡」前身為維格餅家的觀光工廠「黃金菠蘿城堡」。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣房屋美術之心店店東林家福表示，「巴特里魔法城堡」前身為維格餅家的觀光工廠「黃金菠蘿城堡」，因不敵大環境轉變，2022年4月由巴特里關係企業麗隆企業以總價3億元購入，目前該觀光工廠據點做為巴特里食品總部以及魔法城堡使用，預估月租金落在50~60萬元，

高雄市觀光工廠協會理事長陳秀卿表示，高雄目前有7家合法觀光工廠，還有部分自行成立的觀光工廠、文化館等，隨疫後實體經濟復甦後，業績出現很大提升。

陳秀卿透露，一般製造業服務化會設立觀光工廠提升品牌形象，吸引大企業紛紛加入，高雄觀光工廠門票多落在50~200元，獲利來源不以門票為主，多靠知名度、品牌形象提升後，帶動產品的通路銷售。

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關鍵字：高雄巴特里魔法城堡熄燈地方媽媽觀光工廠

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