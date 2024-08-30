台積帶旺嘉義太保房價　在地人哭「21年華廈賣4字頭」

▲嘉義太保有產業園區、台積電議題助攻，雖然挖出古蹟，房價仍快速飆漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義太保有產業園區、台積電議題助攻，近期雖然挖出古蹟，房價仍快速飆漲，根據實登，竟有屋齡21年的中古華廈，頂樓戶出現成交價站上4字頭，達40.8萬元，創太保成交價新紀錄，連在地人都直呼：「怎麼可能？」嚇壞一票民眾。

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台積電到嘉義太保設置先進封裝廠，附近還有產業園區拉抬，房價漲幅堪稱驚人，也是近年嘉義最熱門的購屋區域之一，預售房價甚至站上4字頭，住家成交價最高達45.1萬元，甚至因銷售速度太快，已賣到無屋可售。

根據實登公布，太保連成屋價格都出現天價，有華廈「恭喜發財」屋齡21年，5樓頂樓戶，5月成交價最高達40.8萬元，跳空漲上4字頭，更比區域原本最高的34.5萬元一口氣增加6.3萬元，再創區域新高。

太保中古華廈出現4字頭房價，嚇壞一票在地民眾。而「恭喜發財」成交量也不多，今年實登僅公布1戶，坪數8坪、2房2衛，總價330萬元。

▲太保中古華廈出現4字頭房價，嚇壞一票在地民眾。（圖／翻攝自實價登錄網站）

東森房屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，該案成交價去年還落於15~18萬元，雖然今年有台積電議題助攻，但研判40.8萬元是坪數登錄錯誤，誤把2間套房坪數登錄成1間，應是烏龍一場，也就是說，若把2房坪數登錄為16坪，成交價為20.6萬元，成交價還在區域行情內。

住商不動產高屏澎區協理林棋博分析，太保腹地仍大，具產業紅利區段前景佳，帶動不少置產客搶進，也讓現階段中古屋房價隨之水漲船高，幾乎每個社區都在創價，對在地人說也很難接受。

葉彥廷指出，目前10年內大樓行情，價格約30~32萬元，近期因各銀行紛祭限貸令，加上房價站上高點，買氣開始出現減弱。



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