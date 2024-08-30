1戶18億！「陶朱隱園」只賣掉1戶　柯文哲自爆到這裡唱歌

▲柯文哲自爆曾受邀到全台最貴豪宅陶朱隱園唱歌。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲陷入「京華城弊案」，8月29日記者會上承認有受到威京集團沈慶京邀約，前去豪宅「陶朱隱園」唱歌。柯文哲的話也讓「陶朱隱園」引起網友討論，其中大多數人好奇「為何只賣出1戶」；其實有房產專家早分析出5大原因，直呼「有錢人不是盤子」。

位於台北市信義區的「陶朱隱園」，因其獨特的螺旋式外觀，獲《CNN》評選為「全球9大城市新地標」。「陶朱隱園」規劃一層2戶、每戶300坪，共40戶，但蓋好後至今僅完成一筆交易，買家是威京開發相關企業公司承耀科技以逾新台幣18億元買下。

對此有不少人很困惑，「陶朱隱園」從建造到完工話題不斷，為何至今只有賣出1戶？房地產專家何世昌曾在粉絲專頁「何世昌的房產知識Buffet+」分析5大原因，包含「風水疑慮」、「樓層高度」、「居室無柱」、「定價策略」和「賣點不足，其中更提到，「台北市富豪密度是全球第三高、亞洲第二高，不缺有錢人，但有錢人不是盤子嘛。」

據悉，豪宅「陶朱隱園」土地面積有2468坪，外觀設計由比利時建築師操刀，每層樓旋轉4.5度，還一度被網友形容看起來像是「哥吉拉」引起熱議；而「陶朱隱園」頂樓還有直升機停機坪，內部備有7部電梯，其中1部還能讓超跑或救護車直接開入。

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