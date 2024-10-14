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租屋開甜品店「拿不到營登」！業者拒繳20萬房租　挨告結果曝

▲▼甜甜圈,點心,甜點。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳女租下該屋經營甜品店，未料卻遲遲無法取得營業登記，因此拒絕支付房租。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名邱姓房東控告，他將北市某處一樓房屋以每月租金4萬元租予陳女經營甜品店，未料陳女在承租約一年半後，即以該建物無法取得營業登記為由，拒絕支付房租，致使他損失租金20萬元，因此提告求償。北院法官審酌，陳女承租該屋目的係經營甜品店，若不能營業，租下該屋有何意義可言？因此認為陳女拒繳房租有理，駁回邱姓房東請求。可上訴。

判決書指出，邱姓房東於110年3月將北市某處一樓房屋以每月租金4萬元租予陳女，雙方約定租期5年，然陳女自112年11月起即未繳納房租，甚至向房東表示，因該屋未取得建物登記，致無法營業登記，恐遭主管機關裁罰，而無法繼續經營甜品店為由拒付房租。邱姓房東主張，租約中並未約定房東負有取得建物登記義務，況且陳女承租時以知悉屋況，怎能再以此為由拒付房租？況且陳女承租該屋已有一年半，足認雙方簽約時已有共同認知，因此提告求償給付積欠的租金20萬元。

陳女辯稱，當初租下該屋目的就是經營甜品店，也有告知房東辦理商業登記、公司登記需要，租約中也約定「房東同意租賃期間協助租客設立獨立地址」，已承諾可作為營業登記，但邱男卻又無法提供房東同意書，雖然邱男多次承諾會附上房東登記同意書與稅單供商業登記，卻經常因故延期，但因邱男有簽保證書，基於信賴才持續支付房租，後雖邱男有提出房屋稅單，但名字卻與邱男不同，且該屋有3名所有權人，僅一張稅單也不代表3人都同意，因此登記仍遭拒絕，為避免挨罰，只能停止營業。陳女認為，簽訂租約目的無法達成，因此拒付租金。

法官審酌，陳女多次透過通訊軟體向邱男催討辦理商業登記之相關文件，但仍未獲房東邱男履行，足認邱男未盡從給付義務，縱使陳女已租屋逾一年，亦無法證明雙方有合意約定房東得免除從給付義務；而陳女因無法辦理商業登記，持續營業將面臨遭裁罰之困境，不得已只能停業，陳女當初租屋目的即為經營甜品店業務，若不能對外營業，租下該屋有何意義可言？因此認定陳女拒付房租非無理由，駁回房東邱男請求。全案可上訴。

關鍵字：房產雲房租營業登記房東

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