促加速危老重建　國有公用房地將可採「協議合建」

▲國產署預告，若是公用用途「未廢止」的公用房地，可採取「協議合建」的方式參加危老重建。（圖／記者董美琪攝）

文／中央社

因應「危老條例」規範，財政部國產署預告作業辦法，官員表示，此辦法可挹注國有房地更順利參加危老重建，尤其先前沒有公用房地如何參與危老重建的相關規定，這次則明定可依法依規，採取與建商「協議合建」的方式參加。

「危老條例」增定公有財產除因另有合理的利用計畫而無法參與重建等情形，就應要參與重建。為因應此新規，國產署預告「國有房地參與都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法」草案。

所謂國有房地，可區分為公用、非公用2類，公用以各直接使用機關（比如各部會或地方政府）為管理機關，非公用則基本上以國產署為管理機關。官員說明，此辦法可挹注國有房地更順利參加危老重建，讓其有明確依據。

官員進一步指出，尤其針對國有公用房地，先前沒有相關法規規定如何參與危老重建，這次辦法則明定，若是公用用途「未廢止」的公用房地，可以採取「協議合建」的方式，參加危老重建。

官員提到，也就是說，部會、地方政府等使用機關，可依法依規與建商展開協議合建，使用機關未來可分回房地；相關估價作業須委由專業估價機構查估重建前後土地、合法建築物價值與重建成本，以及重建分配價值比率等，過程非常嚴謹。

如果公用用途已廢止，公用房地則應配合危老重建期程，依規申辦變更為非公用財產，移交國產署依法處理；官員強調，針對非公用房地，則是走現行與住都中心合作的模式參與危老重建，也就是住都中心經評估後，向國產署辦理房地價購（即買房地），完成所有權移轉登記後，住都中心會與建商展開危老重建作業。

官員表示，「國有房地參與都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法」草案，預告期60天，各界可在10月29日前陳述意見。