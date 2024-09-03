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新青安上路1年　六都交易量增23%「台南爆增41%」

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲新青安政策上路前後1年交易量年增23.6%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察新青安上路前後1年交易量變化，年增達23.6%。信義房屋專家表示，雖然新青安能省下的總利息僅10多萬元，但寬限期5年、40年房貸有感降低購屋負擔，仍成為首購族購屋的一大誘因，且在政策推動下，也使市場信心與買氣上升，交易量攀升。

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新青安自去年8月1日上路，觀察政策上路前後1年的交易量變化，政策上路前的2022年8月～2023年7月六都買賣移轉棟數合計為22萬531棟，而政策上路之後的2023年8月～2024年7月則達到27萬2530棟，年增23.6%，新青安似乎為房市交易提供明顯動能。

▲▼ 。（表／記者項瀚攝）

▲比較新青安上路前後1年，六都移轉棟數增加23.6%。（表／記者項瀚攝）

中信房屋研展室副理莊思敏指出，2022年下半年到2023上半年，受政府打炒房、升息等干擾，房市買氣相對冷淡，而新青安2.0的出現無疑為市場注入了一劑強心針，許多小資族與首購族受到政策利多鼓舞，使得原本低迷的房市瞬間再起風雲，交易量能扶搖直上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，新青安從去年8月到最新統計今年7月，共撥貸近7.3萬戶，比舊青安高出許多，事實上即使新青安貸滿1000萬元，總利息只剩下10多萬元，不是非常多，但寬限期5年、貸款40年有感降低購屋負擔，仍成為首購族購屋的一大誘因，且在政策推動下，也使市場信心與買氣上升。

▲▼ 。（表／記者項瀚攝）

▲進一步觀察六都，新青安上路後移轉棟數成長最多的是台南。（圖／記者項瀚製）

進一步觀察六都，新青安上路後移轉棟數成長最多的是台南，年增高達41.5%，從2萬棟成長到2.9萬棟，其次則為高雄，年增達近3成水準。

住商機構企研室執行總監徐佳馨表示，新青安是針對首購族補助，貸款上限1000萬元，以頭期款2成反推，房屋總價1250萬元就可「貸好貸滿」，因此房價基期較低的南二都，除了本身具有科技廠進駐的利多之外，也是新青安政策下更明顯的受惠區，因此政策上路後交易量年增更為明顯。

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關鍵字：新青安房市交易量買賣移轉棟數信義房屋中信房屋住商不動產

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