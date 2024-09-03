輾壓舊青安！　新青安上路1年「全台多交易10.7萬棟」

▲新青安上路1週年，全台移轉棟數達35.3萬棟，比2016年舊青安後1年多出10.7萬棟。（示意圖／記者徐斌慎攝）

記者項瀚／綜合報導

新青安上路1年，全台移轉棟數達35.3萬棟，比2016年舊青安後1年多出10.7萬棟。專家表示，2016年前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，因此整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎。

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2016年初政府將青年貸款從500萬元上調至800萬元，該年全年買賣移轉棟數24.5萬棟，而新青安從去年8月，將貸款額度上調至1000萬元後，至今已滿1年，連續12個月累計的買賣移轉棟數，已達35.3萬棟，比前次青安調額的助購威力，多了10.7萬棟。





▲舊青安、新青安後1年的全國買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，因此整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎，使優貸政策的效果偏向低調。

張旭嵐說，去年推出的新青安，不僅額度加碼，寬限期上限還達5年，恰好接近房地合一稅自用稅率的閉鎖期六年，給予購屋者更大彈性空間，加上疫後經濟復甦股市看俏，都為近1年的房市添了柴火，使新青安威力大勝舊青安，申貸購屋的量能可觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，新青安於去年8月上路，9月撥貸數量就達4768戶、撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，並比去年同期高出許多，觀察財政部公布最新的7月數字，新青安撥貸7876戶，而去年同期只有1311戶，差距甚大。

不過，近來房貸申貸踴躍，也成了行庫限貸的導火線，讓央行不得不請國銀喝杯冰咖啡降溫。張旭嵐說，面對房貸限貸的非常時期，建議購屋採取「新333守則」，也就是撥款期至少抓3個月，自備款至預備3成以上，利率先用3%計算，增加貸款處理的彈性空間。

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