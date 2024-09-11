不再侷限首爾老舊城區！韓青年首購族「偏好新房」　首選蛋白區新市鎮

▲最近南韓年輕人在購屋時，更加偏向於在首都圈外圍城區的新市鎮購買房屋。圖為京畿道南楊州市的社區「Dasan Xi IVY place」。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

隨著首爾市建築物等住房逐漸飽和，南韓在京畿道多個城市推動「新都市」（新市鎮）的興建，搭配各種地鐵路線與首都圈廣域急行鐵道（GTX）的開通，使得年輕世代在買房時不必再將眼界侷限在首爾市以內。統計指出，與其在首爾市老舊街區購買房屋，年輕族群更嚮往搬到蛋白區的新市鎮。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，隨著各地加速推動造鎮計畫，南韓最近興起一陣「購買新建公寓大樓」的風潮，在選擇購屋做為住處時，無論如何一定給購買屋齡5年以內的新建住宅。南韓法院所統計的不動產所有權移轉登記資料顯示，今年8月在京畿道首次購買不動產的30至39歲民眾，一共有5123人。

其實，選擇在京畿道購房的青年首購族，最近幾個月人數呈現下滑趨勢，今年1月從3333人開始增加後，至4月攀至高峰的7308人，此後便開始下滑，7月下降至4677人。不過，今年1至8月在京畿道買房的首購族，一共達到4萬1314人，與去年同期的3萬7398人相比，成長了10.4%。

從京畿道內各地區分布來看，華城市最受30多歲青年族群青睞，今年1至8月一共有4141人在此買房，其次為楊州市（2744人）、南楊州市（1198人）、河南市（532人）、軍浦市（457人）、九里市（323人）。

報導分析，青年族群之所以決定在京畿道買房，是因為京畿道的城市除了位於首都圈內，更重要的是屋齡5年以內的新蓋房屋開始如雨後春筍般出現，且直通運轉首爾地鐵8號線的廣域鐵道「別內線」、首都圈廣域急行鐵道A路線（GTX-A）陸續開通，使得通勤首爾更加方便。

因此，位於京畿道華城市梧山洞東灘站的社區「Samjung GREENCORE The Best」專用面積81平方公尺（28樓）的住房，於8月23日以11億5000萬韓元（約新台幣2761萬元）的價格售出，創下最高成交價紀錄；至於位於京畿道南楊州市「茶山新都市」的社區「Dasan Xi IVY place」，其面積104平方公尺（36樓）住房，以12億5000萬韓元（約新台幣3000萬元）成交。

KB不動產首席專門委員朴元甲（音譯）分析，「與其在首爾外圍老舊街區購買房屋，最近年輕族群選擇購屋的趨勢，更加偏向於在距離首爾較近的首都圈新都市（新市鎮）購買新建房屋，這得歸功於地鐵與GTX的開通拓寬生活圈。」