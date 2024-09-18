台中機捷特區「產官學」準備好了　上市建商搶天時地利登場

▲台中北屯區機捷特區，區內商業區、特商區占比達20%，不到5年在產官學加持下，商圈已經成形。（圖／北屯總站）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區機捷特區，有別於台中其他新興重劃區，區內商業區、特商區占比達20%，也就是在最初規劃時，就預計機捷特區有著更多的商業行為，帶動就業率及入住率，因此機捷特區的發展神速，不到5年在產官學加持下，商圈已經成形。

在政府交通大力支持下，機捷特區共有2個74快速道路包含潭子匝道、松竹匝道，公共運輸部分擁有2個台鐵車站，分別為頭家厝車站、松竹車站、更包含3個捷運站點北屯總站、舊社站及松竹站，其中，松竹站也是台中唯2雙鐵共構的站點。

而在區域部分，市府也因應人口增長，另規劃12條聯外道路的開通，對於開車或是搭乘大眾運輸的居民來說，機捷特區無疑是以交通取勝的生活圈代表。

▲74快速道路包含潭子匝道、松竹匝道，是台中市重要聯外幹道。（圖／74號快速道路）

交通的便捷，也讓開發商在機捷特區至少推出47完銷個案，也讓區域囊括北屯機捷與單元12的「舊社里」共有8561 戶，而8月總人口數為1萬7432人，比今年4月1萬6329人，再增近千人，也因此目前已規劃「南興國中」將設36個班、「南興國小」設48個班，兩間學校預計115學年度開始招生。

人口移入帶動商業發展，這是不變的定律，也讓機捷特區的生活機能以飆車速度備齊，在消費購物方面，機捷特區除了有 Costco 美式商場外，也有大地商場、總站夜市、全聯、超商等，更帶動北屯機捷特區外圍如松竹商圈、北屯商圈、東山商圈及軍功商圈等蓬勃發展。

遠雄建設即將公開的新案「遠雄敦富」，身為遠雄北屯區首亮相的新案，以三面臨路、公園首排、千坪基地華麗登場，「遠雄敦富」基地位於敦富路、南興北一路、敦富三街，步行1分鐘紅瓦厝公園、漫步5分鐘可達好市多賣場、車程3分鐘直通北屯機捷總站。總站夜市、大地商場、全聯購物中心通通散步可達。

▲機捷特區除了有 Costco 美式商場外，也有大地商場、總站夜市、全聯、超商等，更帶動北屯機捷特區外圍商圈蓬勃發展。（圖／北屯大地商場）

除了地段優勢，「遠雄敦富」在規劃上設計2~3房，且保有彈性空間，在建物設計上規劃複層式露台、空中花園等，更彰顯稀有的三面臨路優勢；設計上導入豐富綠意、引光入室，不浪費在機捷特區少有的大棟距氣勢，值得期待。

其實觀察遠雄建設這兩年台中佈局都卡位在北屯區，在地業者指出：「遠雄作為造鎮、全國性建商，確實看好北屯行政區發展與優勢，畢竟一個開發案要經歷5年時間興建，指標建商對於區域未來短、中、長期發展需深入評估後才進行推案。」

「遠雄敦富」行銷協理楊士瑩分析：「『遠雄敦富』作為遠雄建設進軍北屯的首發案，將在未來連續推案藍圖中視為指標個案，選擇推案時間也順勢配合政府對重大建設的擘劃進程，待完工時公共建設、民間投資皆已完工，『人住進來即可坐享最完整機能』，將最天時地利的成果留給住戶。」

了解更多：https://www.fgrealty.tw/6ey83e