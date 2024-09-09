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中國地方政府穩房市新招！研議「保交樓險」　保費可能拉升房價

▲▼中國房市,房產雲,中國房地產,2024年2月1日，中國恆大集團在中國河北省石家莊市郊區開發的未完工住宅大樓景觀。（圖／路透）

▲交屋風險以及房價下跌是當前中國樓市不景氣的部分原因。（圖／路透）

文／中央社

為穩定房市，中國各地不斷推出各類措施，近期有地方政府研議「保交樓險」，鼓勵房地產開發商投保，保障消費者權益。分析認為，由房市仍疲弱，保費可能非常高，最終轉嫁給消費者，反拉高房價。

據第一財經，中國湖南省衡陽市人民政府近期發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施」，內容共有10項，其中第9項措施提到，以政策支持保險公司研究開發房地產「保交樓險」和「穩價險」等新險種，鼓勵開發商購買保險，購房者享受保險紅利。

報導指出，交付風險以及房價下跌確實是當前中國樓市不景氣的部分原因，衡陽市的這項新政顯然意圖解決現有問題。衡陽也成為全中國首個地方政府正式表態，鼓勵開發商購買保交樓險和穩價險的城市。

在專家眼裡，這項政策雖然有望穩定市場信心，卻也可能為消費者帶來其他的壓力。

中原地產首席分析師張大偉表示，「保交樓險」確實能夠落實更強的資金監管，除了房屋預售款的監管外，保險費用可以納入專項帳戶監管，保證更多的開發資金。帳目由保險公司定期核查，對購買保交樓險的業主進行公告，這樣可以形成「監管機構、保險公司、業主」一起監管的強力監管模式。

然而他也提到，目前保交樓問題的根本原因，在於預售制度下，部分銀行與地方政府不執行預售資金監管政策，或有部分銀行違規放貸。在當前市場環境下，如果這類情況依然存在，保交樓的壓力也會繼續存在，必然會使「保交樓險」的保費高昂，這筆資金不論表面上是否由購房者支付，最後都勢必會轉嫁給購房者。

至於「穩價險」，張大偉則表示，與過去有些業者提出的「降價險」概念類似，購房者只需先支付部分的款項，如果到約定的時間，房價下跌，則由保險公司代客戶向開發商支付餘款。

他認為，這項保險實施的難度在於很難界定購房者到底虧了多少，保險公司是否願意給付，以及給付額度，「這個險種也可能會鼓勵少數炒房客，尤其是在當下市場不夠穩定的情況下，可能帶來金融風險」。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產保交樓險湖南衡陽

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