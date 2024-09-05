土城預售逼8字頭創高　驚呆在地人：蛋白比蛋黃貴

▲土城頂埔預售案5樓成交單價達77.8萬元，驚呆在地人。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

驚呆在地人！土城蛋白區、頂埔運校重劃區新案目前最高成交價77.8萬元，直逼8字頭。專家表示，這價碼比土城市中心，海山站一帶的暫緩重劃區還高，令人訝異。

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最新實價揭露，土城預售案「新濠岳」5樓戶以1519萬元交易，含車權狀27坪，拆算單價77.8萬元，創下土城區預售新高價，這消息也在PTT房屋版曝光，引發熱議。

網友紛紛留言：「土城頂埔，妥妥的新北蛋殼區，居然快8字頭」、「有捷運藍線算蛋殼啦」、「板南線這次一起雞犬升天」、「那裏買到7X真的太盤」等等。

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，「新濠岳」佔地近2500坪，共有近700戶量體，才剛開案不久，目前實登才揭露20多戶，本次受到討論的創價戶位於5樓，而該建案規劃17~18層，又規劃小坪數，等到高樓層實價揭露時，非常有機會見到8字頭成交。

▲目前土城區預售次高價位於暫緩重劃區。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「新濠岳」位於土城頂埔，座落運校重劃區，靠近工業區，屬土城蛋白區，「價格超越海山、暫緩重劃區的土城市中心，實在令人訝異，買方可能是該建商品牌的粉絲，比較有機會埋單。」

何世昌指出，目前土城區預售次高價位於暫緩重劃區，「台信琢岳」最高成交單價77萬元，而暫緩重劃區因腹地廣闊，可建素地還有不少，但未來要出現8字頭，還是要有建商品牌加持才比較有機會。

中信房屋土城金城加盟店經理鄒濤濤表示，頂埔屬於土城最尾端，靠近三峽交界，捷運站周圍中古大樓成交約4~5字頭，因此運校重劃區成交近8字頭實在令人訝異。

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