屏東東港經濟活絡「房市交易也熱絡」　在地揭：5類人最愛買

▲屏東東港不僅是觀光勝地，房市表現也相當亮眼。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／屏東報導

屏東東港不僅是觀光勝地，房市表現也相當亮眼。在地房仲表示，東港經濟活絡，住民經濟水準相對高，市中心房價也是屏東數一數二的，與屏東市不相上下，觀察買盤主要有5大族群，包括北漂返鄉的年輕人、退休族，以及小琉球老闆們、屏東在地換屋族、在高雄住不習慣的消費者。

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東港鎮是屏東地區最著名的一區，盛產黑鮪魚，又是前往離島小琉球的必經之地，也是前往墾丁、東部的中繼站，觀光資源豐沛，而在房市方面也有亮眼表現，近年房價漲幅明顯，最高甚至站上3字頭。

東森房屋屏東東港加盟店林淑凰表示，東港是一個漁村，又有許多光觀商業活動，經濟活絡，住民的收入水平相對高，以東港正核心的行政中心商圈來說，房價可說是屏東地區最高的，與屏東市不相上下。

林淑凰介紹，東港鎮有3大購屋熱區，首先東港行政中心商圈，除了有政府機關，還有學區、夜市、中正市場等等，非常熱鬧，生活機能佳，是東港鎮最繁華的一區，以電梯華廈交易最熱絡，屋齡20多年的中古華廈每坪16~17萬元，36坪4房總價約600萬元；新華廈則約2字頭，坪數規劃普遍較小，2房總價680萬元左右。

其次是東外圍蛋白區，以屋齡10年左右的別墅為主，以地坪60~100坪、建坪80~100坪來說，總價約2000萬元左右。再來是鄰近新東市場、安泰醫院的重劃區，5年內大樓還在1字頭，總價600萬元買得到3房，此外也有別墅產品，以地坪25坪、建坪50坪來說總價約1300萬元，而大一點、高規一點的物件則在2300~2500萬元間。

▲林淑凰觀察，屏東東港的買方可分為5大族群。（圖／東森房屋提供）

至於東港的買盤，林淑凰說，主要有5大族群，首先是過去在外地上班的住民，包括年輕人返鄉工作、以及中年人歸鄉退休。第三是小琉球的老闆們，他們經常往返東港賣魚，自然希望在東港也買一間房子，有個休息的地方，同時也是看好未來的房價成長。

此外，林淑凰說，由於東港市中心生活機能便利，也有不少原本住在較偏遠地區的在地換屋族，第五是由於東港與高雄車程僅約20分鐘，因此也有不少買方是過去移居高雄，但住不習慣，決定回歸東港的消費者。

最後，林淑凰表示，屏東東港房市長期跟著大盤穩定成長，未來還有高捷南延屏東計畫的「林園東港林邊線」建設利多，未來若順利落成，將再提供區域房市很大的成長動能。

▲東森房屋屏東東港加盟店林淑凰。（圖／東森房屋提供）

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