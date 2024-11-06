放棄生孩選買房！新婚夫妻「想買1250萬預售屋」　網見條件勸退

▲老婆希望可以擁有自己的房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣房價高，需要不吃不喝數十年才買得起，導致越來越多年輕人放棄買房與結婚，選擇成為躺平族，一名男網友表示，最近剛結婚，買房一直都是老婆心願，但兩人薪水約8萬元，預售屋總價約1250萬元，擔心未來還款壓力會很大，「適合買嗎？」對此，網友一面倒搖頭。

男網友在Dcard發文，目前與老婆住在家裡的房子，位在台南鄉下地區，雖然剛結婚不久，但老婆已經開始談論買房的事情，看了一下附近的房價，預售屋的總價大約在1250萬左右，「附近的房子都被南科給拉抬一波了」。

他提到，兩人的收入約8萬元，雖然夫妻倆平時花費很少，月開銷2萬5千元以內，但還是擔心買房後負擔會過重，「我們兩個自備款大約有350萬，不過想到以後如果貸款每個月可能要35000左右，然後背40年，壓力就瞬間上來了」。

他坦言，基本上已放棄生小孩的念頭，房子跟小孩只能選擇一個，「因為我們是買透天，但現在有點後悔，因為如果未來房子只有我們兩個住的話，好像有點沒必要買透天」。

貼文曝光，網友勸他再想想，「你們這樣太硬了，我跟男友加起來年薪230萬，買1400萬左右的預售屋，房貸不要超過薪水的1/3」、「雙薪8萬貸款繳一半，剩下的錢連生活開銷都吃緊了，可能國旅就很硬了」、「勸你不要，銀行現在沒有那麼輕易放貸了」、「雙薪8萬連生活都有困難吧？確定要買房？」「我會建議在等個1~2年吧，現在房貸不太好過，很多人在交屋卻申貸不下來，先不要太急」。