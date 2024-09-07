京華城淪「容積絞肉機」　老員工揭沈慶京真為人：你不要擋我賺

▲威京集團主席沈慶京因京華城案被羈押禁見，卻被民眾目擊5日中午全身抽搐、言語不清，被推入電腦斷層室檢查。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北地檢署偵辦京華城案，已遭羈押的威京集團主席沈慶京，傳出5日中午全身嚴重抽搐，被緊急送醫。CTWANT記者採訪威京集團員工，形容這位78歲的商場老將，真性情、直言快語，從不向逆境低頭，現在最擔心的就是他身體吃不消。

回顧京華城案爆發時序，今年3、4月媒體就開始大篇幅報導京華城改建案容積840%，4月底時，京華城在各報刊登廣告控訴遭北市府霸凌37年，6月中旬後，密集發出新聞稿和聲明稿，甚至按鈴控告國民黨議員游淑慧加重誹謗罪。8月28日一早，沈慶京便遭北檢帶回約談，即便營中主帥不在，該集團下午仍能以沈慶京第一人稱發出聲明稿，不僅指「他(柯P)那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！」還爆料「郝市府、柯市府的官員都曾索賄，遭拒後京華城容積遭報復。」

▲威京集團表示，京華城容積率爭議歷經37年、7任市長，不同的台北市長都有不同的想法和做法，使得京華城成為「容積絞肉機」，因此才不斷攔轎喊冤、到處陳情。

「沈主席早先看到媒體和名嘴在談話性節目上，講很多偏頗和不符事實的內容，深感不平與無奈。」內部人士透露，京華城容積案媒體早就報得沸沸揚揚，民代整天放話要求檢調動作，心裡早有準備，雖然28日上午沈主席被帶走後，集團內部兵荒馬亂，但聲明稿早就以口述方式記錄下來。

對於搜索當天，傳言沈慶京要逃亡，內部知情人士嚴正反駁，「絕對沒有這樣的事！他是個工作狂，全年無休，上週五(8/23)一如往常出國，處理完公務，週一(8/26)上午就回台灣，如果要逃亡，何不留在海外避避風頭？」、「沈主席已經78歲，身體狀況不好，平日皆有人陪同照料，從搜索起，連續三天兩夜到清晨，不論在廉政署訊問、檢方夜間複訊、到法院半夜開羈押庭，任何人都受不了這樣的疲勞訊問，即使身體非常疲累不適，仍然全力配合接受訊問。」

靜待調查期間，威京集團也不斷透過新聞稿的方式澄清和解釋，像是京華城再開發是都市計畫案，而非都更案。集團發言人張文賓就說，如果是都更案，容積獎勵可達到50%，但我們是都市計畫案，容積獎勵最多只能20%，還有很多負擔條件，很多人都搞混。

前立委蔡正元近期也幫忙解釋爭議的來龍去脈，早年京華城的土地為唐榮鐵工廠，但隨市區發展，仍有鐵工廠很奇怪，於是把工三土地變更成商三，容積率也變成560%，但法定稅務制度讓北市府無法課一筆重稅，因此以捐地3成的方式換取地目變更，這其實沒有法源依據，通通都是北市府說的算。不過，到了台北市前市長郝龍斌時代，北市府又讓容積率打7折，後續被監察院糾正，保住了560%的容積率。

但蓋建物除法定容積率，還有移轉容積率及獎勵容積率。移轉容積率指的是從其他土地購買到的容積率，有一定的規範，且需市府批准，最高上限為30%；獎勵容積率則是市府對設計良好、符合綠能或公共空間等項目時，獎勵給業者的容積率，依法最高上限為20%。雖然「法有規定」，但給市政府很大的裁量空間。現在的爭議是，台北市政府給京華城的獎勵容積率20%，以及移轉容積率30%，有無「不法圖利」？

事件也延燒到高雄國賓飯店、遠雄THE ONE大樓，容積率分別高達1142%、2950%遭到質疑，甚至連高雄市工務局發新聞稿也都扯，「事實上六都建物容積率超過1000%者，比比皆是。」幾乎快演變成全台容積率大檢討。

▲日前，高雄國賓危老重建案容積率也被檢討為何能達1142%，高雄國賓周邊住戶30人多人也前往高市府前抗議陳情。

張文賓喊冤，京華城容積率的問題，歷經7任台北市長，有如「容積絞肉機」，「就因為37年來受到長期不公平對待，所以我們不斷攔轎喊冤、陳情，經過太多風風雨雨，都可以寫成『京華風雨錄』。」「檢調己啓動調查並完成相關事證的調取，同仁們期待沈主席能早日保釋，身心健康方能確保，所有的紛紛擾擾才可以早日釐清！」

「主席終日為集團事業打拼，企業經營與人生的挫折不斷，屢被誣陷，但他始終保有赤子之心，堅守誠信道義。」一名在威京集團的老員工就說，現面臨檢廉調查，同仁們不捨，也只能靜待司法，同時為他集氣，堅守崗位，共度過難關。

被問到沈慶京為人，有人說他因出身貧困，從不向逆境低頭，自律甚嚴；也有人說他，真性情、直言快語、很嚴厲、生活只有工作，路見不平會挺身相助；他每日工作從清晨到半夜，總是最後一個下班的人。不過也有人話說得直白，「他(沈慶京)的生意邏輯就是覺得有錢大家賺，但你不要擋我賺！」

另一位知情人士也有不同評價，認為沈慶京「滿自我的」，他定的目標下面的人若是做不到，就等著捲舖蓋走人，「像鼎越整批人都換掉，受不了壓力」，不過他也能理解，「一個工程都幾十億、幾百億，慢一天就會衍生多少利息支出，他不這樣，也難控管成本。」鼎越就是京華城改建案的開發公司，該消息官方認為人來人往很正常，不予回應。

▲昔日柯文哲、沈慶京同台京華城改建案「京華廣場」動土典禮，如今雙雙被羈押，令人不剩唏噓。

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