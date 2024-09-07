ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看30年↑電梯大樓想到「再住20年」他猶豫了　專家提醒1事搖頭

▲▼老屋,老房,房子,房產,透天,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

過去幾年房市買氣強，房價不斷衝高。就有人感嘆，現在連預售屋都很貴，實在是買不起，只能去看中古屋，可很多都是30年的電梯大樓，擔心不適合再住20年，也怕未來不好脫手。對此，信義房屋專家認為，買家現在要考量的應是個人需求，如果急切需要那也非買不可，且有預算限制的話，硬要挑超出能力的新房只會搞垮自已。

有網友在「買房知識家」發文感嘆，現在的預售屋好貴、實在買不起房，只能看中古屋，看了卻發現，很多都是屋齡30年的電梯大樓，「請問這合適再住20年嗎？以後是不是只能等度都更了？不然以後換房子會有人要買50年的房子嗎？」

貼文引來其他人留言，「蛋黃區還是很好買賣的」、「除非地段好 否則屋子折舊 屋況不一定能有理想價格。」有網友則建議，「買新成屋！」「找15～20年房看就好了，超過20不要考慮去看。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這就是很看個人選擇的問題，買家現在要考量的應是個人需求，如果急切需要那也非買不可。另外，會這樣問通常是有預算限制，也可能沒有長輩幫忙，若硬要挑超出能力的新房只會搞垮自已。至於屋齡50年的房屋是否有人要？他覺得很難回答，因為地理位置、周邊環境變化、未來房市、都更政策都會影響。

聽Podcast吸收房產新知！訂閱訂起來d(^^*)

►來聽美女記者《地產詹哥老實說》剖析房市！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊「小老婆」的事～

關鍵字：房市買房預售屋中古屋屋齡信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

看30年↑電梯大樓想到「再住20年」他猶豫了　專家提醒1事搖頭

過去幾年房市買氣強，房價不斷衝高。就有人感嘆，現在連預售屋都很貴，實在是買不起，只能去看中古屋，可很多都是30年的電梯大樓，擔心不適合再住20年，也怕未來不好脫手。對此，信義房屋專家認為，買家現在要考量的應是個人需求，如果急切需要那也非買不可，且有預算限制的話，硬要挑超出能力的新房只會搞垮自已。

24分鐘前

高苑科大撐過退場危機還改名　周邊學套租金已跌15%

少子女化效應擴大，南台灣大學註冊率呈現超級M型化，註冊率最高的國立成功大學，達百分百，至於高苑科技大學，註冊率僅15.7%，敬陪末座為南台灣註冊率最低，甚至在今年撐過退場危機後，改名為台鋼大學，專家分析，台鋼轉換型對租屋市場尚無影響。

6小時前

中台灣去年註冊率最低大學　每月每坪租金已不到500元

台灣少子化趨勢日益嚴重，根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」顯示中台灣大專院校註冊率最高的為中興大學，註冊率最低的大葉大學僅47.87%，註冊率衝擊最直接學生商圈的租屋量價，實登揭露，大葉大學周邊2024年學套租金每坪已低於500元。

7小時前

去年淪北台灣註冊率最低大學　周邊學套租金撐住「微跌2%」

去年北台灣私大註冊率最低的是真理大學，僅25.7%。搜查該校周圍學生套房租金，也同步出現衰退。不過在地房仲表示，真理周圍學套供給不多，房東無面臨太大的空租壓力，因此租金也只是微幅下修。

7小時前

京華城淪「容積絞肉機」　老員工揭沈慶京真為人：你不要擋我賺

台北地檢署偵辦京華城案，已遭羈押的威京集團主席沈慶京，傳出5日中午全身嚴重抽搐，被緊急送醫。CTWANT記者採訪威京集團員工，形容這位78歲的商場老將，真性情、直言快語，從不向逆境低頭，現在最擔心的就是他身體吃不消。

7小時前

京華城現況「超大巨坑」停工恐危險　商圈慘狀曝！居民吐心聲

京華城案威京集團主席沈慶京8月底遭羈押禁見後，京華城改建案是否受影響引人關注。知情人士向CTWANT記者透露，目前工程進度「立即停工會有危險」，「若未來容積判定沒這麼多，可減少樓地板面積，或補繳容積代金2種方式解決，不至於爛尾！」記者實地走訪，京華城周邊街廓蕭條無人，在地居民懷念京華城陪伴成長，期待趕快完工，振興沒落已久的商圈。

7小時前

日本廣島大學靠AI預測地震搖晃　事先分析建築物安全

日本廣島曾經於2001年發生震級為6.4的強烈地震，當時造成至少2人死亡、140人以上受傷，樓房等建築物嚴重搖晃，道路出現裂縫。其實，地震一直以來是日本必須設法與之共存的天災。如今，隨著人工智慧（AI）術發展，廣島大學研發出一套靠AI輔助計算建築搖晃程度的技術。

18小時前

新加坡百年店屋超夯！洗錢黨、馬雲老婆都搶買　入手14個月就賺1億

新加坡歷史悠久的老店屋近期成為海外富豪和投資者的熱門標的。這些擁有數百年曆史的建築因其稀缺性和文化價值備受關注，因此即使它們的價格十分高昂，還是吸引了眾多買家的青睞。隨著多起高額交易和全球知名投資者的參與，新加坡店屋市場顯示出增值潛力，甚至在全球經濟放緩時仍保持穩定。

20小時前

深圳房屋「5折」出售！　分析：房市信心仍弱

儘管北京當局採取了不少措施穩定中國大陸房地產市場，但據報導，深圳市近日仍有房屋以5折降價出售，反映出房市信心仍弱。

20小時前

貸荒有解？南科新案推「銀行特談」　網笑：沒有對手了

銀行放貸逼近滿水位，全台到處都是「房貸之亂」，不少民眾擔心貸款出問題，恐面臨違約，有南科成屋案祭出「銀行特談」方案，主打首購利率2.455%，最高可貸8成、寬限期2年，引來網友疑惑發問，是否協助房貸已變建案賣點，「貸不到只能跟建商買了嗎？」

21小時前

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

京華城淪「容積絞肉機」　老員工..

京華城現況　「超大巨坑」停工恐..

去年淪北台灣註冊率最低大學　周..

中台灣去年註冊率最低大學　每月..

房東棄年收租400萬金雞母　員..

高苑科大撐過退場危機還改名　周..

冷氣漏水「師傅噴一下收費450..

貸荒有解？南科新案推「銀行特談..

預售屋只附1車位「第2台車怎辦..

台中13期孤島餐廳有伴　第二間..

ETtoday房產雲

最新新聞more

看30年↑電梯大樓　「再住20..

高苑科大撐過退場危機還改名　周..

中台灣去年註冊率最低大學　每月..

去年淪北台灣註冊率最低大學　周..

京華城淪「容積絞肉機」　老員工..

京華城現況　「超大巨坑」停工恐..

靠AI預測地震搖晃　事先分析建..

星國百年店屋超夯！洗錢黨、馬雲..

深圳房屋「5折」出售！　分析：..

貸荒有解？南科新案推「銀行特談..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366