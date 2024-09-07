看30年↑電梯大樓想到「再住20年」他猶豫了　專家提醒1事搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

過去幾年房市買氣強，房價不斷衝高。就有人感嘆，現在連預售屋都很貴，實在是買不起，只能去看中古屋，可很多都是30年的電梯大樓，擔心不適合再住20年，也怕未來不好脫手。對此，信義房屋專家認為，買家現在要考量的應是個人需求，如果急切需要那也非買不可，且有預算限制的話，硬要挑超出能力的新房只會搞垮自已。

有網友在「買房知識家」發文感嘆，現在的預售屋好貴、實在買不起房，只能看中古屋，看了卻發現，很多都是屋齡30年的電梯大樓，「請問這合適再住20年嗎？以後是不是只能等度都更了？不然以後換房子會有人要買50年的房子嗎？」

貼文引來其他人留言，「蛋黃區還是很好買賣的」、「除非地段好 否則屋子折舊 屋況不一定能有理想價格。」有網友則建議，「買新成屋！」「找15～20年房看就好了，超過20不要考慮去看。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這就是很看個人選擇的問題，買家現在要考量的應是個人需求，如果急切需要那也非買不可。另外，會這樣問通常是有預算限制，也可能沒有長輩幫忙，若硬要挑超出能力的新房只會搞垮自已。至於屋齡50年的房屋是否有人要？他覺得很難回答，因為地理位置、周邊環境變化、未來房市、都更政策都會影響。