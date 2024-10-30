住在島上免付房租！　女投完100封履歷錄取「夢想工作」

▲女子錄取在南瓜島上的兼職工作，每周只需工作24小時。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

德國27歲女子楠塞薇茲（Sirirat Nensewicz）在澳洲南瓜島（Pumpkin Island）找到一份兼職工作，不但可以免費住在島上、不用付房租，且每周只需工作24個小時，游泳、放鬆享受度假人生。

福斯新聞報導，楠塞薇茲起初只是拿到打工度假簽證來到澳洲，若是想要在澳洲停留更長時間，就必須找到工作延長簽證。隨後，她開始在昆士蘭州找工作，投了100多封履歷，但全都沒下文。

不過就在找工作的過程中，楠塞薇茲偶然發現距離耶蓬（Yeppoon）海岸約13.7公里處的南瓜島開出一份職缺後，決定應徵，並在2天後成功錄取。

楠塞薇茲透露，這份工作每周只要工作24個小時，工作內容包括在島上的生態度假村周圍負責打掃、園藝、調酒等業務，換取住宿費用，每2周還能領取800澳幣（約新台幣1.7萬元）的薪酬。而她只需自行負擔電話費、生活雜貨等費用。

楠塞薇茲說，她還記得第一天和其他人一起搭乘小船來到島上的情景，這座島很小，當不用做打掃或是調酒工作時，她就會去游泳或躺在吊床上，放鬆享受假期，剩下的錢會存起來或是拿去買想要的東西，「這座島給了我更多思考的空間，且這裡的人思想開放，擁有很好的工作生活平衡」。