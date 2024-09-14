淹水vs.縮水　網友：搬家揪心「仁武60坪變左營25坪」

▲凱米颱風7月來勢洶洶，有網友自曝，住不到1年新家滿目瘡痍，因此興起搬家的念頭，想從透天搬到大樓。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

凱米颱風7月來勢洶洶，造成仁武大淹水，不少居民叫苦連天，有高雄網友自曝，住不到1年新家滿目瘡痍，興起搬家的念頭，想從仁武透天搬到左營大樓，但是使用坪數會從現在約60坪，縮水為25坪，還得再多付將近400萬元的價差，忍不住上網詢問網友意見。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

原PO在臉書《樂居高雄》PO文，表示今年凱米颱風襲台，挾帶狂風暴雨重創仁武，入住不到1年的仁武透天，新家滿目瘡痍，因此想再搬家，近期去看了左營高鐵特區的預售大樓，開價約3200萬元。

他認為，預售案也不至於一下子繳款壓力驟增，但是室內坪數從約60坪縮水為25坪，且車位也從現在的透天雙車位，變成地下5樓的車位，還要再多付出將近400萬元，因此十分猶豫。

仁武今年大淹水，在地人記憶猶新，有網友建議「防水閘門做好做滿，跟買陸地巡洋艦，也不用煩惱多400萬元。」、也有網友直言，「會淹水要打幾折？」，並引來網友以親身經驗指出，就算裝防水閘門，一樣滿過去，甚至水位比馬桶高，一樣滿滿的出水。

▲透天、大樓都能透過加裝防水閘門，降低淹水風險。（示意圖／記者張雅雲攝）

華晨國際代銷經理耿聖淳指出，以房價基期來看，目前仁武區房價較低，高鐵特區預售大樓價格已起漲，近期漲幅要放大相對困難。

以高鐵特區來看，新預售案大樓單價5~6字頭，多以外地人、置產客居多，至於仁武區多以在地剛性需求為主，新透天總價落在約3000萬元，且高雄透天產品已經愈退愈外圍，連仁武透天也愈來愈稀缺。

近年極端氣候頻傳，透天、大樓都能透過加裝防水閘門，降低淹水風險。耿聖淳分析，仁武到左營車程僅約10~15分鐘，距離也不遠，若能接受透天轉大樓的居住型態、且房價可負擔，建議依個人需求選擇。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」