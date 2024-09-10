安定區房價年漲37.7％居冠　李同榮：下半年房市有隱憂

▲七大都區成屋均價年漲11.36%，年漲幅排行依次為高雄年漲18.2%最強。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
房市漲勢驚人，蛋白區火力全開，《吉家網》公布第2季七都房市季報，七大都區成屋均價年漲11.36%，年漲幅排行依次為高雄年漲18.2%最強。專家分析，下半年因限貸風暴，市場埋下隱憂。
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根據《吉家網》統計，七都第2季成屋房價平均漲幅5.12%，季漲幅最高是高雄的8.3%。而年平均漲幅為11.36%，年漲幅排行最高依舊為高雄的18.20%，桃竹17.09%緊追在後，最低則是台北的7.12%。
|都市
|年/季
|平均單價(萬/坪)
|漲跌幅%
|平均總價(萬)
|漲跌幅%
|平均屋齡(年)
|增減幅%
|高雄市
|112Q2
|23.85
|953
|22.6
|113Q2
|28.19
|18.20%
|1121
|17.63%
|19.5
|-13.72%
|桃園新竹
|112Q2
|26.22
|1054
|18.9
|113Q2
|30.70
|17.09%
|1232
|16.89%
|18.1
|-4.23%
|台南市
|112Q2
|22.57
|960
|21.5
|113Q2
|25.70
|13.87%
|1068
|11.25%
|19.2
|-10.70%
|台中市
|112Q2
|27.89
|1096
|22.4
|113Q2
|31.65
|13.48%
|1271
|15.97%
|22.1
|-1.34%
|新北市
|112Q2
|39.98
|1321
|22.7
|113Q2
|43.78
|9.50%
|1467
|11.05%
|23.1
|1.76%
|台北市
|112Q2
|70.66
|2156
|30.8
|113Q2
|75.69
|7.12%
|2291
|6.26%
|31.8
|3.25%
|六都平均
|112Q2
|35.20
|1257
|23.2
|113Q2
|39.20
|11.36%
|1408
|12.01%
|22.1
|-4.74%
▲七都成屋2024Q2對比2023Q2均價統計。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）
《吉家網》董事長李同榮分析，近5年來房價漲勢，由台南、台中、桃園、高雄四都出現輪漲現象，分別是2020、2021年由台南居冠、2022年台中領先、2023年桃園（包括新竹）後來居上、2024年高雄險勝桃竹，而雙北漲勢卻落後其他四都一大截。
李同榮進一步指出，南北翻轉、蛋白翻身，北中南房價落差逐年縮小中，高雄與台北房價落差，由5年前的3.8倍縮小到目前的2.7倍。
觀察七都行政區房價表現，季漲幅前三名分別是新北市鶯歌14.19%、高雄楠梓13.9%、鼓山13.64%。年漲幅前三分別是台南安定37.76%、高雄楠梓28.12%、新北鶯歌22.12％。
|行政區
|年/季
|單價(萬/坪)
|漲跌幅百分比
|漲跌幅排行
|台南市安定區
|112Q2
|19.52
|113Q2
|26.89
|37.76%
|1
|高雄市楠梓區
|112Q2
|23.15
|113Q2
|29.66
|28.12%
|2
|新北市鶯歌區
|112Q2
|25.50
|113Q2
|31.14
|22.12%
|3
|桃園市觀音區
|112Q2
|19.89
|113Q2
|24.28
|22.07%
|4
|高雄市橋頭區
|112Q2
|24.76
|113Q2
|30.22
|22.05%
|5
|桃園市楊梅區
|112Q2
|17.84
|113Q2
|21.70
|21.64%
|6
|高雄市新興區
|112Q2
|21.72
|113Q2
|26.25
|20.86%
|7
|台中市沙鹿區
|112Q2
|25.06
|113Q2
|30.19
|20.47%
|8
|高雄市左營區
|112Q2
|27.23
|113Q2
|32.78
|20.38%
|9
|桃園市新屋區
|112Q2
|19.32
|113Q2
|23.21
|20.13%
|10
|台南市仁德區
|112Q2
|21.64
|113Q2
|25.99
|20.10%
|11
|台南市歸仁區
|112Q2
|23.69
|113Q2
|28.39
|19.84%
|12
|桃園市龜山區
|112Q2
|28.97
|113Q2
|34.32
|18.47%
|13
|桃園市中壢區
|112Q2
|25.88
|113Q2
|30.62
|18.32%
|14
|高雄市鳳山區
|112Q2
|23.65
|113Q2
|27.85
|17.76%
|15
|台中市北屯區
|112Q2
|29.43
|113Q2
|34.59
|17.53%
|16
▲七都行政區2024Q2對比2023Q2漲幅最大排名前16行政區。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）
最值得一提的是全年漲幅最大的行政區安定區，在台南科學園區擴建規劃的 A、B、C、D、E、N、O區段徵收案，集中於新市善化與安定，而安定區房價基期較低，具有強勁追漲的潛力。
對下半年房市，李同榮分析，「第三季房市價量與漲勢，將受制於限貸風波影響，多空拉鋸。第四季若加上政策不友善，市場就會導致房市反轉的可能性。」
《住展》發言人陳炳辰表示，下半年房貸額度滿水位情勢，或讓交屋潮推延，而二線地帶房市也會反轉，銀行可能對於發展前景不明朗，或是投資客背景者，都會放緩貸款或提供不佳的方案。
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