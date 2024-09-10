安定區房價年漲37.7％居冠　李同榮：下半年房市有隱憂

▲七大都區成屋均價年漲11.36%，年漲幅排行依次為高雄年漲18.2%最強。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市漲勢驚人，蛋白區火力全開，《吉家網》公布第2季七都房市季報，七大都區成屋均價年漲11.36%，年漲幅排行依次為高雄年漲18.2%最強。專家分析，下半年因限貸風暴，市場埋下隱憂。

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根據《吉家網》統計，七都第2季成屋房價平均漲幅5.12%，季漲幅最高是高雄的8.3%。而年平均漲幅為11.36%，年漲幅排行最高依舊為高雄的18.20%，桃竹17.09%緊追在後，最低則是台北的7.12%。

都市 年/季 平均單價(萬/坪) 漲跌幅% 平均總價(萬) 漲跌幅% 平均屋齡(年) 增減幅% 高雄市 112Q2 23.85 953 22.6 113Q2 28.19 18.20% 1121 17.63% 19.5 -13.72% 桃園新竹 112Q2 26.22 1054 18.9 113Q2 30.70 17.09% 1232 16.89% 18.1 -4.23% 台南市 112Q2 22.57 960 21.5 113Q2 25.70 13.87% 1068 11.25% 19.2 -10.70% 台中市 112Q2 27.89 1096 22.4 113Q2 31.65 13.48% 1271 15.97% 22.1 -1.34% 新北市 112Q2 39.98 1321 22.7 113Q2 43.78 9.50% 1467 11.05% 23.1 1.76% 台北市 112Q2 70.66 2156 30.8 113Q2 75.69 7.12% 2291 6.26% 31.8 3.25% 六都平均 112Q2 35.20 1257 23.2 113Q2 39.20 11.36% 1408 12.01% 22.1 -4.74%

▲七都成屋2024Q2對比2023Q2均價統計。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）

《吉家網》董事長李同榮分析，近5年來房價漲勢，由台南、台中、桃園、高雄四都出現輪漲現象，分別是2020、2021年由台南居冠、2022年台中領先、2023年桃園（包括新竹）後來居上、2024年高雄險勝桃竹，而雙北漲勢卻落後其他四都一大截。

李同榮進一步指出，南北翻轉、蛋白翻身，北中南房價落差逐年縮小中，高雄與台北房價落差，由5年前的3.8倍縮小到目前的2.7倍。

觀察七都行政區房價表現，季漲幅前三名分別是新北市鶯歌14.19%、高雄楠梓13.9%、鼓山13.64%。年漲幅前三分別是台南安定37.76%、高雄楠梓28.12%、新北鶯歌22.12％。

行政區 年/季 單價(萬/坪) 漲跌幅百分比 漲跌幅排行 台南市安定區 112Q2 19.52 113Q2 26.89 37.76% 1 高雄市楠梓區 112Q2 23.15 113Q2 29.66 28.12% 2 新北市鶯歌區 112Q2 25.50 113Q2 31.14 22.12% 3 桃園市觀音區 112Q2 19.89 113Q2 24.28 22.07% 4 高雄市橋頭區 112Q2 24.76 113Q2 30.22 22.05% 5 桃園市楊梅區 112Q2 17.84 113Q2 21.70 21.64% 6 高雄市新興區 112Q2 21.72 113Q2 26.25 20.86% 7 台中市沙鹿區 112Q2 25.06 113Q2 30.19 20.47% 8 高雄市左營區 112Q2 27.23 113Q2 32.78 20.38% 9 桃園市新屋區 112Q2 19.32 113Q2 23.21 20.13% 10 台南市仁德區 112Q2 21.64 113Q2 25.99 20.10% 11 台南市歸仁區 112Q2 23.69 113Q2 28.39 19.84% 12 桃園市龜山區 112Q2 28.97 113Q2 34.32 18.47% 13 桃園市中壢區 112Q2 25.88 113Q2 30.62 18.32% 14 高雄市鳳山區 112Q2 23.65 113Q2 27.85 17.76% 15 台中市北屯區 112Q2 29.43 113Q2 34.59 17.53% 16

▲七都行政區2024Q2對比2023Q2漲幅最大排名前16行政區。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）

最值得一提的是全年漲幅最大的行政區安定區，在台南科學園區擴建規劃的 A、B、C、D、E、N、O區段徵收案，集中於新市善化與安定，而安定區房價基期較低，具有強勁追漲的潛力。

對下半年房市，李同榮分析，「第三季房市價量與漲勢，將受制於限貸風波影響，多空拉鋸。第四季若加上政策不友善，市場就會導致房市反轉的可能性。」

《住展》發言人陳炳辰表示，下半年房貸額度滿水位情勢，或讓交屋潮推延，而二線地帶房市也會反轉，銀行可能對於發展前景不明朗，或是投資客背景者，都會放緩貸款或提供不佳的方案。

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