房貸平台數據揭露「真的在排隊」　信義：多準備自備款

▲目前許多銀行都要排隊等待撥款，房貸額度也優先留給無自用住宅客戶申請。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，絕大多數銀行都有可承做「購置住宅貸款」額度，不過從備註資料內可以發現，許多銀行都要排隊等待撥款，信義房屋專家表示，即使銀行還有房貸額度，但也優先留給無自用住宅客戶申請。

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房貸資訊揭露專區上線，民眾只要上網點開銀行公會網站，在最新消息中已經可以看到，有一欄銀行購置住宅貸款資訊彙總表，以每週更新的方式，提供民眾查詢各家銀行是否有可承做購置住宅貸款額度。

▲房貸資訊揭露專區上線，民眾只要上網點開銀行公會網站就能查詢。（圖／翻攝自中華民國銀行商業同業公會全國聯合會）

不過實際觀察，多家銀行都出現排隊狀況，如合庫以新青安貸款及無自用住宅貸款（首購）為主，因目前案件量大，審核時間較長，需視本行資金狀況依序撥款。

華南銀優先服務已核未撥（含申請中）客戶，新案受理需視額度使用情形排時程撥款，兆豐銀件以無自用住宅貸款（含青安案件）為主，目前預約案量及已核准未撥額度已排至年底。

遠東銀須排隊撥款，現行排隊撥款已到明年1月。玉山銀則是「無自用住宅」購屋貸款利率2.6%起；其他購屋貸款利率2.98%起。





▲從資料可以看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房貸之亂已經引起政府高度關注，且從最新的房貸平台資料顯示，已經有多家銀行出現排隊現象，且歸納各家銀行狀況，普遍都還是把資金留給首購族群。」

尤其有銀行表明符合首購貸款資格（含本人、配偶及未成年子女名下皆無自用住宅）為優先受理。而自用住宅貸款則須視首購貸款承作後 尚有額度方才辦理，「等於現在銀行房貸對於首購族友善」，但因也出現資金排擠，非首購族要申請房貸可能面臨難度增加或利率較高的狀況。

《住展》企研室總監陳炳辰指出：「限貸風暴疑慮不減反增之下，不明朗的情況或許得拖至年底，平台上線除了觀察銀行額度是否舒緩，目前雖然房市多頭仍存，但市況上買方的追加意願減少，整體成交量是否面臨衰退還需觀察。」

曾敬德建議：「從資料可以看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些，不過要留意現在銀行保守時，可能對於檢視客戶的財力狀況更為謹慎，另外，銀行鑑價時可能也會保守一些，手上自備款要多準備一些。」

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