ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中獵地王不是在地人！　昔「林口王」砸94億買1.1萬坪地

▲▼水湳，中科路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

7、8月台中土地交易熱度一波波，亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地，總價金額逼近37億元，亞昕佔比85%，總價31億元，拆算單價每坪落在166萬元，信義房屋專家表示該案總價高，但單價上算起來其實相當便宜。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

根據重大訊息觀測站公告，亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地，該基地位於文商段中科路上，為一塊三面臨路的角地，總價逼近37億元，交易對象則是36位自然人。

信義房屋逢甲上安店周子凡分析：「該塊土地屬於土地使用分區為文商三，容積率300%，相較隔一條路的文商二土地有500%容積，在規劃上建物高度會有落差，不過以周邊文商二土地成交單價來到190萬元~216萬元來說，文商三單價166萬元，算起來其實相當便宜。」

▲▼水湳，中科路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期不論是亞昕建設、新美齊集團、華固建設等北部建商，都比台中在地建商還要更有信心。（圖／記者陳筱惠攝）

周子凡進一步分析：「現在在水湳經貿園區大家俗稱『肥沃月灣』的文商段上，要找到2000坪以上的建地，且地主願意用合理價格出售，已經相當稀有，甚至放眼整個台中也是少數，因此總價雖然高昂，但開發商還是會搶進。」

而盤點亞昕（5213）2024年在台中各區佈局獵地，已經砸下94億元，包含南屯區大進段，位於五權西路主幹道周邊的733坪土地，總價約17億元。北屯區14期洲際段1466.95坪土地，總價約11億元、北屯區榮德段1359坪土地，總價約10億元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞昕集團2024佈局台中一覽表。

以及豐原區5791.91坪土地，總價19億元、以及此次揭露的西屯區文商段2219坪土地，總價約37億元。5筆土地總計1.15萬坪，共砸下94億元。對此亞昕土地開發顧問張維珍表示：「剛去得土地，未來將因地制宜推出適合台中建案。」雖低調不回答，但她也透露集團相當看好台中，尤其台中是一個人文彙萃的城市，不論是建商或是民眾都值得投資長期佈局。

周子凡則認為：「近期不論是亞昕建設、新美齊集團、華固建設等北部建商，都比台中在地建商還要更有信心，以亞昕來說就很密集佈局在南屯、西區、北區、北屯、14期，水湳獵地，未來以14期、水湳、單元八為中心，將成為全國性建商的舞台。」

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

信義房屋更多相關新聞
 

關鍵字：台中土地交易亞昕西屯區水湳經貿園區文商段土地獵地王銀彈94億信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14期百萬商五土地開標　代標公司：轉為私下磋商　

位於台中14期重劃區環中段833坪土地，今（10）日開標，也被台中土開業者視為第四季景氣指標，實際詢問代標公司，該標售案轉為私下議約，且有數組包含開發商背景與壽險業背景的買家磋商。

2小時前

「岡山版農16」1棟大樓都沒有　首場建案每坪35萬完銷

高雄87期重劃區有「岡山版農16」之稱，不過區內連1棟大樓都沒完工、1間超商都沒有，首個新案已完銷，成交價最高達4字頭，蛋白比蛋黃還貴，連在地人都不可置信，已動工建商也不急著開賣，均預計採結構中銷售，外界預估，開價將落在45萬元上下。

3小時前

【廣編】原森TWIN TOWERS開工　洗牌林口豪宅排名

林口推案各家爭鳴、百花齊放，受惠AI產業廊帶與國際品牌投資大舉進駐，以及捷運、國道交通的地利，各項機能熟成到位，深受購屋族青睞，房市持續火熱！由春木林建築與田原開發聯手合建的「原森TWIN TOWERS」，於9/10舉行開工動土大典，也宣告林口百億大案正式登場！

3小時前

【廣編】耕薪都市更新•耕建築再次讓世界看見台灣

秉持為建築種下「安全、健康、永續」種子，「耕薪都市更新」•「耕建築」累積逾18年的都更經歷，不斷突破創新，近日位於天母 ; 由建築美學大師李天鐸親自操刀，以打造「會呼吸的建築」為概念的建案「耕心冉冉」更榮獲美國2024MUSE Design Awards最高榮譽白金獎，讓全球再次驚豔台灣建築美學的軟實力！

4小時前

台中獵地王不是在地人！　昔「林口王」砸94億買1.1萬坪地

7、8月台中土地交易熱度一波波，亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地，總價金額逼近37億元，亞昕佔比85%，拆算單價每坪落在166萬元，信義房屋專家表示該案總價高，但單價上算起來其實相當便宜。

5小時前

房貸平台數據揭露「真的在排隊」　信義：多準備自備款

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，絕大多數銀行都有可承做「購置住宅貸款」額度，不過從備註資料內可以發現，許多銀行都要排隊等待撥款，信義房屋專家表示，即使銀行還有房貸額度，但也優先留給無自用住宅客戶申請。

6小時前

限貸風暴燒往預售屋　業者指：來人少30%「1類建案沒影響」

8月下旬開始，央行要求銀行提出房貸改善計畫，引發民眾憂心銀行不給核撥房貸，引起「限貸風暴」風暴越演越烈，甚至連總統賴清德、行政院長卓榮泰出面澄清絕無限貸令，連被認為影響相對小的預售市場，都傳出購屋族擔心成為待宰羔羊，選擇退戶。

6小時前

高雄「1案建商」蓋億元豪墅負債累累　3戶餘屋淪法拍

台積電議題帶動高雄楠梓房價飆漲，吸引建商搶進推案。楠梓高大特區有建商推出透天豪墅案「有容」一次3戶淪落法拍，單戶總價近億元，該建商為御佳揚建設，拍賣原因則是「抵押物強制執行」，24日將進行一拍。專家透露，一拍底價仍高，流標機會高。

6小時前

離台積電最近的R20聯開案簽約　外界估房價45萬↑

高捷聯開案趕進度，今年第4案「R20後勁站案」10日簽約，由鑲揚國際及福裕事業攜手獲選最優申請人，為高雄首度邀請國際級建築大師設計，也是離台積電最近的聯開案，總投資額42.9億元，2025年將動工，銷售時間未定，外界預估開價約45萬元起跳。

8小時前

京華城因「容積率」在吵什麼？一文搞懂容積率、建蔽率名詞

近期「京華城容積率」鬧得沸沸揚揚，也讓一般大眾開始接觸「容積率」。什麼是容積率？為什麼要有容積率的限制？建商又為何絞盡腦汁想要提升容積率？政府單位對於容積率的做法又是什麼呢？撇開此案的政治層面與法律程序部分，踏取國際開發協理藍德義帶大家快速了解容積率與建案相關的連結及重要性。

9小時前

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建案30坪「裡面12.93坪」..

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務..

三重站共構案「單價瘋傳破百萬」..

夜班警衛狂打盹「砍了沒差」？資..

法拍屋沒撿到便宜可反悔？　專家..

她住宿舍曝「實際狀況」　網大讚..

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算..

高雄「1案建商」蓋億元豪墅負債..

新屋主持有2年就轉手　高雄網美..

買房會「優先考量什麼？」　網點..

ETtoday房產雲

最新新聞more

14期百萬商五土地開標　代標公..

「岡山版農16」1棟大樓都沒有..

原森TWIN TOWERS洗牌..

耕薪都市更新耕建築世界看見台灣

台中獵地王不是在地人！　昔「林..

房貸平台數據揭露「真的在排隊」..

限貸風暴燒往預售屋　業者指：來..

高雄「1案建商」蓋億元豪墅負債..

離台積電最近的R20聯開案簽約..

容積率到底在吵什麼？一文搞懂容..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366