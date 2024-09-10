台中獵地王不是在地人！　昔「林口王」砸94億買1.1萬坪地

▲亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

7、8月台中土地交易熱度一波波，亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地，總價金額逼近37億元，亞昕佔比85%，總價31億元，拆算單價每坪落在166萬元，信義房屋專家表示該案總價高，但單價上算起來其實相當便宜。

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根據重大訊息觀測站公告，亞昕（5213）再度公告取得台中市西屯區水湳經貿園區文商段2219坪土地，該基地位於文商段中科路上，為一塊三面臨路的角地，總價逼近37億元，交易對象則是36位自然人。

信義房屋逢甲上安店周子凡分析：「該塊土地屬於土地使用分區為文商三，容積率300%，相較隔一條路的文商二土地有500%容積，在規劃上建物高度會有落差，不過以周邊文商二土地成交單價來到190萬元~216萬元來說，文商三單價166萬元，算起來其實相當便宜。」

▲近期不論是亞昕建設、新美齊集團、華固建設等北部建商，都比台中在地建商還要更有信心。（圖／記者陳筱惠攝）

周子凡進一步分析：「現在在水湳經貿園區大家俗稱『肥沃月灣』的文商段上，要找到2000坪以上的建地，且地主願意用合理價格出售，已經相當稀有，甚至放眼整個台中也是少數，因此總價雖然高昂，但開發商還是會搶進。」

而盤點亞昕（5213）2024年在台中各區佈局獵地，已經砸下94億元，包含南屯區大進段，位於五權西路主幹道周邊的733坪土地，總價約17億元。北屯區14期洲際段1466.95坪土地，總價約11億元、北屯區榮德段1359坪土地，總價約10億元。

▲亞昕集團2024佈局台中一覽表。

以及豐原區5791.91坪土地，總價19億元、以及此次揭露的西屯區文商段2219坪土地，總價約37億元。5筆土地總計1.15萬坪，共砸下94億元。對此亞昕土地開發顧問張維珍表示：「剛去得土地，未來將因地制宜推出適合台中建案。」雖低調不回答，但她也透露集團相當看好台中，尤其台中是一個人文彙萃的城市，不論是建商或是民眾都值得投資長期佈局。

周子凡則認為：「近期不論是亞昕建設、新美齊集團、華固建設等北部建商，都比台中在地建商還要更有信心，以亞昕來說就很密集佈局在南屯、西區、北區、北屯、14期，水湳獵地，未來以14期、水湳、單元八為中心，將成為全國性建商的舞台。」

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