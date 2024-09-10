14期百萬商五土地開標　代標公司：轉為私下磋商　

▲台中房市熱區14期重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中14期重劃區環中段833坪土地，今（10）日開標，也被台中土開業者視為第四季景氣指標，實際詢問代標公司，該標售案轉為私下議約，且有數組包含開發商背景與壽險業背景的買家磋商。

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位於崇德十八路、環美路口，面積833坪的角地，委託商仲公司世邦魏理仕代為標售，世邦魏理仕台灣總經理林敬超分析：「該塊土地為14期稀有的商五土地，鄰近74快速道路，交通相當完善，加上周邊即是洲際棒球場與漢神洲際百貨，區段條件相當優良。」

▲台中14期重劃區環中段833坪土地開標轉為私下磋商，也被台中土開業者視為第四季景氣指標。（圖／翻攝自世邦魏理仕）

據去年14期抵費地標售時，當時榮德段88地號641坪商五土地，由遠雄集團以總價6.41億元、單價100萬元標出，也帶動周邊鄰地身價水漲船高，市場上更有同樣強度的土地，開價更達150萬元。

此次標售的土地，據了解身價也逾百萬元，換算底價超過8.4億元，對此，台中資深土開人員分析：「該塊土地距離上次抵費地標售地王，僅一個街廓，惟土地面積不足千坪，加上鄰地又都是市府持有的抵費地，但為了使面積更完整，將來勢必得加入標售戰局，成為開發商類型的業主一大考量。」

對此林敬超則認為：「商五土地優勢比起純住宅用地能更加靈活運用，加上14期重劃區具備大型建設的開發，不論是店面、商場都相當有機會。」

▲據了解該塊商業用地標售底價單價逾百萬元，換算底價超過8.4億元。（圖／翻攝自世邦魏理仕）

不過近期受到銀行團對於放款的緊縮，台中資深土開人員認為：「銀行放款部份不僅對於一般民眾房貸限縮，也針對建商土融作出調整與排擠，更有小建商被銀行高利率政策『柔性勸退』，因此多少在信心面受到影響。」

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