北市預售每坪均價破120萬　僅剩3區免百萬

▲台北市近1年預售每坪均價破120萬元，總交易破5000戶，賣了2148億元，年增逾2成。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

台北市近1年預售每坪均價破120萬元，總交易破5000戶，賣了2148億元，年增逾2成。進一步觀察各行政區，目前只剩下文山、萬華、北投單價還在百萬內，其中以文山區每坪83.9萬元最便宜。

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永慶房產集團統計近3年台北市預售屋交易，近1年表現為近3年最佳，交易件數、總銷金額皆創新高，全市的預售均價已突破120萬元，總交易5000件，總銷超過2000億元。

▲近3年台北市預售屋同期表現。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023上半年受《平均地權條例》修法影響，預售屋市場表現冷清，不過2023下半年與2024年上半年，隨著政策衝擊淡化、景氣逐步復甦與經濟表現亮眼影響下，帶動台北市的預售市場呈價量齊揚。

進一步觀察12行政區表現，大安區、松山區預售均價最昂貴，已突破150萬元大關，信義區也已突破140萬元；而交易最火熱的中山區和中正區，近1年成交超過700件，均價也都超過120萬元。

房價最親民的是文山、萬華、北投區，為台北市唯3預售屋單價還在百萬內的行政區，其中又以文山區每坪83.9萬元最親民實在。

▲近1年台北市各行政區預售屋交易價量。（表／記者項瀚製）

陳金萍分析，文山區環境單純，是著名的文教區，加上鄰近山區，綠覆率高，受到不少退休人士的喜愛，房市需求穩定。而且，隨著北市精華區能開發的土地日漸稀缺，不少大型建商將目光轉向相對外圍的文山區插旗，當地新推的建案，也因擁有低總價的優勢，受到不少首購族和換屋族的青睞。

不過，《591新建案》新聞公關組主任畢務潔補充，近期文山區頗有落後補漲味道，像是生活、交通頗具便利的景美地區，已有預售案成交單價破百萬，另外在木柵一帶也有指標大案開賣，單價也將破百萬大關。

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