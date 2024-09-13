建商信心滿！928檔期爆兆元巨量　年增逾4成創新高





▲統計928檔期案量共有401案進場，總銷近1兆元，年增超過4成，並創下歷史新高。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雖然當前房市籠罩不確定性因素，但建商推案信心不滅。統計928檔期案量共有401案進場，總銷近1兆元，年增超過4成，並創下歷史新高。專家直言，今年為房市瘋狂的1年，全年推案量保底2兆幾乎成定局。

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數字科技（5287）旗下《591新建案》統計，今年928檔期七都推案量合計9776.5億元，直逼兆元巨量，不僅較去年大增3000億元、年成長逾4成，更再度寫下單一檔期史上新高，

以進場建案數來看，928檔期共達401件，較去年增加逾4成，顯示受惠上半年房市買氣爆棚，建商還是地照買、案照推、房照賣，信心絲毫未受影響。





▲七都928檔期推案量統計，今年達9773億元創新高。（表／591新建案提供）

進一步觀察各縣市，光台北市就湧進2500多億，占全台近4分之1。其中關鍵在於北投、文山、南港區突飛猛進，以量體最大的文山區為例，光「元利四季莊園」、「信義富境」、「將捷旅境.」就聯手包辦765億、近3千戶量體。

另外，台南也值得關注，擺脫去年悲情，個案與總銷年增高達2倍之多，928檔期總銷金額與個案數年增超過200%。其中主因除了去年基期低，今年也受惠於永康區有百億指標案登場，南科周邊也有量體逾百戶的大樓案登場。

▲七都928檔期推案量整理。（表／記者項瀚製）

《591新建案》總編輯李忠哲表示，七都推案量若加計入年初329的7800多億元，今年光兩大檔期就累積近1.8兆案量，隨著年底還有多檔指標案醞釀，全年「保底2兆」幾乎成定局，可說是相當瘋狂的1年。

不過，李忠哲提醒，新青安嚴審和限貸令來勢洶洶，且近期台股持續上沖下洗持續衝擊市場信心，與上半年相比部分案場來人、銷況確實有走下坡的跡象。

李忠哲說，接下來還有央行Q3理監事會議、美國大選等重要議題披掛上陣，市場可說暗流洶湧，民眾最好要做好晴天備傘，如降低槓桿、提高預備金等準備，才能應付突如其來的變化。

然而，代銷業者、全地產執行長黃楷鈞表示，上半年房市大好，甚至可以用瘋狂來形容，但市場本就不可能天天週年慶，加上政府頻出招抑制房市，激情之後總會降溫，並回歸理性，「但這不代表下半年房市買氣會變得很差，從928檔期推案爆量的數字也可看出，大多建商仍看好後況。」

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