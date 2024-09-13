頭期款300萬只買得起「10坪雙北房」她嘆：會賺嗎？　網曝中肯1句

▲房市太熱，原PO看房看得很無奈。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新北市房價增長，下一個百萬區則由三重區、永和區、新店區及林口區競逐中，一名網友表示，準備300多萬要買房，但越看越心酸，1500萬元只能在雙北買到10-13坪的小房，想起有家人之前在內湖買房，結果之後賠售，好奇「買房穩賺嗎？」對此，信義房屋專家表示，沒有急迫性的話，就不用現在急著買。

有網友在Dcard發文，自己是一名首購族，準備了大概300萬元要購屋，但目前房市太熱了，看房很無奈，「1500萬只能買到10-13坪的可憐雙北房」，在一個案子接著一個案子的市場狀況下，認為預售市場是不會下跌的。

他想起，小時候林口開價40萬元，後來砍到20萬，「那邊套了印象中非常久，應該是近兩年才解套」，另外有親戚在內湖買房，最後也是賠售，「以現在房價高於世界各國精華都市的情況下，真的穩穩賺嗎？有沒有遇過買房也是賠的人？有案例嗎？」

貼文曝光，網友認為如果是自住，就不用擔心這麼多了，「自住沒差啊」、「以趨勢來講是高點，以之前的價錢對比現在的價錢是高點，你說以後會怎樣，沒人知道」、「不可能百分之百穩賺啊，做任何事都有風險，主要就是你本加息不要佔每個月現金流過高比例，不要亂踮腳買房」、「確實聽過一些案例，但是賺的人數還是遠大於賠的，自行斟酌」、「你要自住的話想那麼多幹嘛，你如果要投資，就要承擔風險啊」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，未來房價難預測，不確定性很高，不保證之後會一直上漲，建議如果沒有急迫性的話，不用急著現在買，「蛋黃區也會跌，只是幅度比較少」，不過蛋黃區轉手很好賣，流動性較好，也比較保值。