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小草酸顧立雄住上億豪宅　鄰居轉手賺800萬「擺脫賠售慘況」

▲▼ 藍田陞玉建物外觀 。（圖／記者陳家豪攝）

▲小草酸國防部長顧立雄住上億豪宅。（圖／記者陳家豪攝）

記者項瀚／台北報導

小草酸國防部長顧立雄住上億豪宅，該社區位於北投文林北路，暌違近3年再出現交易，前屋主轉手賺800萬元。但事實上，該豪宅過去屢傳賠售，11筆轉手交易中，就有高達8筆賠錢。

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先前柯文哲妻子陳佩琪遭爆料，去看立法院旁要價1.2億元的房子，甚至遭質疑「當醫生哪來那麼多錢？」而柯文哲的粉絲也不甘示弱，翻出國防部長顧立雄過去也在北投買1.3億元豪宅的新聞進行反擊。

事實上，顧立雄2013年購入的北投豪宅為「藍田陞玉」，現屋齡7年，位於文林北路，屬明德商圈。該社區過去屢傳賠售，觀察11筆轉手交易中，就有高達8筆賠錢，不論是低樓層50多坪、高樓層百坪都有賠售紀錄。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲過去「藍田陞玉」轉手交易屢傳賠售。（表／記者項瀚製）

不過，最新實價登錄揭露，「藍田陞玉」睽違近3年再度傳出交易，18樓戶以1億600萬元成交，含車權狀120坪，拆算單價89.5萬元，而對比前屋主5年多前的購入價格，增值800萬元，擺脫賠售命運。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，觀察實價登錄資訊，「藍田陞玉」從10年前推案至今，中高樓層價碼都在9字頭上下，沒有明顯上漲下跌，因此轉手賠售賠不多，獲利也賺不多，本次增值800萬元已是賺最多的一戶了。

莊思敏分析，近年房價大漲，「藍田陞玉」行情也似乎稍微跟漲，但力道頗為薄弱，主要原因是該社區中高樓層規劃破百坪，總價達1億元，在這不是一級豪宅聚落的地段，單價較難拉抬。

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲北士科新案單價動輒120萬元以上 。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋明德捷運加盟店東楊永吉則指出，「藍田陞玉」正對面的北士科重劃區新案單價已動輒120萬元以上，「藍田陞玉」作為當地具有指標性的豪宅，每坪成交89萬元實在不貴，行情有走升空間。

楊永吉進一步表示，因應市場潮流，北士科幾乎找不到百坪的豪宅規劃，除非是合併戶，因此等到北士科發展起來，各式辦公大樓落成，就業人口進駐後，預期部分高階主管將對當地大坪數豪宅有需求，文林北路第一排中古大坪數豪宅將直接受惠，價格有望走升，產品選擇方面除了本次交易的「藍田陞玉」，旁邊的「遠雄御之邸」也規劃有百坪格局。

不過楊永吉也說，真正的有錢人，或是說富豪富商客層，不會選在該區買房，先撇除大安區、信義區、大直一帶不說，若是對士林北投具地緣性的有錢人，大多仍選擇買在天母或行義路、仰德大道的別墅，選在北士科、明德商圈買大坪數豪宅的客層，多屬高階主管層級。

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關鍵字：小草柯文哲顧立雄國防部豪宅上億藍田陞玉中信房屋東森房屋

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