高雄Q3土地標售底價14億　在地：限貸令拖累難創高價

▲高市地政局13日釋出Q3土地標售資訊，面積最大的首推高雄火車站生活圈的578.49坪「特商區」建地。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄受惠AI議題房地雙漲，地政局13日釋出Q3土地標售資訊，共推出8標10筆土地，總底價14億元，預計25日開標，多筆區段位置相當精華，專家表示，近期建商受限貸令影響，加上此次標售多為是150坪以內的「小地」，大型建商出手意願有限，後續買氣值得觀察。

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高雄市地政局表示，第3季開發區土地標售，共計推出8標10筆建地，25日開標，標售總底價約14.17億元。

大高雄建築公會理事長洪光佐透露，此次標售有好幾塊土地都不大，多為150坪內的小地，本季標售有點「渡小月」的味道，預估可吸引小型建商出手，增加土地庫存。

較熱門標的僅第1標、第2標的三民區雄中段土地，堪稱此次標售指標案。其中面積最大的第1標，為高雄火車站生活圈的578.49坪「特商區」建地，每坪底價141.19萬元，底價8.16億元，也是此次標售總價最高的一塊地。

▲本次有2標近台鐵高雄及民族車站及捷運黃線Y10站預定地，土地使用強度高，較受建商矚目。（圖／高雄市地政局提供）

另1標同樣位於雄中段，土地面積約355坪，每坪底價約131.70萬元，總價約4.67億元，屬特定商業專用區土地，2標都近台鐵高雄及民族車站及捷運黃線Y10站預定地，土地使用強度高，較受建商矚目。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，建商購地需求一直都有，尤其近年高雄成交量相當熱烈，房價也出現上漲，對土地需求直線增加，不少大型建商甚至願意創天價搶標，預計整體脫標率不錯。

許值瑋說：「只是近期受限貸令影響，建商也擔心銀行會祭出更嚴格的貸款限制，溢價率應較有限。」

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