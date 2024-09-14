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遠雄二度插旗台中七期　34.7億拿下千坪地

▲▼ 台中,最富里,七期,惠來里,國家歌劇院,億級豪宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲遠雄（5522）砸34.7億元買下七期1286坪土地。（七期示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台中報導

遠雄（5522）積極佈局台中房市，今年第四度於台中購地，本次砸34.7億元買下七期1286坪土地。而這也是遠雄二度插旗七期，目前在線個案「遠雄琉蘊」已實價揭露近200戶，每坪成交均價79萬元，最高則為97.5萬元。

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遠雄今年積極在台中獵地，先前才以6.41億元買下14期榮德段641坪土地、以8.6億元購入洲際段1117坪土地，此外也以8.7億元買下機捷特區620坪土地，把原地主合建部分全吃下來。

今（13日）遠雄再度公告，以34.7億元買下台中西屯區1286坪土地，換算單價約270萬元，位於惠中路、靠市政北一路，現況為素地，而這也將成為遠雄在七期佈局的第二案。

遠雄建設副總謝清林表示，經貿園區帶動整個台中房市，後況樂觀看待，遠雄在七期首案「遠雄琉蘊」銷售狀況也不錯，目前已進入中後段，而本次再購入七期土地，將規劃2~3房中小坪數產品，預計2026年Q2開案，價格將視當時市場行情而定。

觀察實價登錄，「遠雄琉蘊」共計336戶，目前已實登揭露182戶，每坪均價79萬元，最高達97.5萬元。

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「遠雄琉蘊」銷售狀況不錯，目前已進入中後段。（圖／記者謝盛帆攝）

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關鍵字：遠雄台中買地購地七期遠雄琉蘊謝清林

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